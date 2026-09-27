Fran Rivera, sobre su acercamiento a Kiko Rivera tras entregarle la herencia de Paquirri: "Estoy muy quemado"

Fran Rivera reaparecía en público junto a su mujer, Lourdes Montes, en la Real Maestranza de Sevilla, donde acudieron para disfrutar de una tarde de toros en la que toreaba Roca Rey, novio de Tana Rivera.

La presencia del diestro se producía después de que él mismo hiciese público que su hermano Kiko Rivera le había entregado finalmente las cabezas de toro de Paquirri que el torero dejó en herencia para su hijo mayor. Una cuestión que ha vuelto a poner el foco sobre las relaciones entre los hermanos y el reparto de los enseres del desaparecido diestro.

Lourdes Montes y Fran Rivera | Europa Press

A su llegada a la plaza, Francisco atendió brevemente a la prensa y dejó claro que no tiene intención de seguir alimentando la polémica: "Lo puse en Instagram, ¿no? Os habéis enterado por Instagram. No voy a hablar más del tema. Es que estoy ya muy quemado con todo", aseguró, remitiéndose a la explicación que había compartido previamente en sus redes sociales.

El torero insistió en que allí había explicado todo lo que tenía que decir sobre la devolución de las cabezas de toro y dio por zanjado el asunto.

Preguntado por si este gesto de Kiko Rivera podría suponer una reconciliación entre ambos hermanos, Francisco evitó confirmar cualquier acercamiento: "No sé, es que está todo muy bien explicado. Yo, de verdad, estoy ya muy mayor para todas estas cosas. Me vais a perdonar. Gracias".

Tampoco quiso pronunciarse sobre si su hermano Cayetano recibirá la parte de los enseres de Paquirri que le pudiera corresponder, incluyendo los trajes de luces. "No tengo nada que contar, de verdad", respondió antes de poner fin a la conversación con los medios.

Fran Rivera | Europa Press

En medio de este revuelo, este sábado se cumplían 42 años de la trágica muerte de Paquirri e Isabel Pantoja ha recordado a quien fuera su marido, enviando un ramo acompañado de un significativo mensaje: "Tu esposa e hijo".

Las flores han sido colocadas sobre la tumba donde descansa Paquirri, presidida por la escultura que mantiene vivo el recuerdo del diestro.

Un gesto que llama especialmente la atención teniendo en cuenta que, en esta ocasión, Fran y Cayetano Rivera no han enviado flores a la tumba de su padre, a diferencia de Isabel Pantoja y Teresa Rivera.