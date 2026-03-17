Semana de la Moda de Madrid: así se vive un desfile como el de ERAX (y su sobremesa) desde dentro

Detener el tiempo, eso es precisamente lo que propone la nueva colección otoño/invierno 2026-2027 de ERAX, la firma de Claudia Romero, que en esta ocasión se inspira en uno de los momentos más reconocibles de nuestra cultura: la sobremesa.

Bajo este concepto, la diseñadora ha construido una propuesta que va más allá de la estética para adentrarse en lo emocional. La sobremesa no es solo ese rato después de comer; es un estado. Un punto intermedio entre lo social y lo personal, donde las conversaciones se alargan, los gestos se relajan y, poco a poco, dejamos de interpretar un papel para ser nosotros mismos.

Desfile ERAX | NovaMás

Esa transición se traduce directamente en las. Las siluetas, inicialmente más estructuradas, evolucionan hacia formas más suaves y fluidas, como si la ropa acompañara ese proceso natural de liberación. Los, reflejando una sensación de comodidad que no renuncia al diseño.

Así lo ha querido mostrar Claudia en su desfile en el marco de OModa Madrid es Moda coincidiendo con el inicio de la Mercedes Benz Fashion Week. En uno de los espacios del Hotel Thompson, la diseñadora creaba todo un entorno enfocado en la sobremesa en el que las diferentes modelos no solo desfilaban sino que hacían una performance de manera que el espectador no solo observa, sino que conecta con la idea que hay detrás de cada look.

La firma, conocida por su enfoque innovador y su interés en nuevas formas de construcción, vuelve a demostrar que la moda puede ser también un espacio de investigación.

Con esta colección, Claudia Romero confirma su lugar dentro de una nueva generación de diseñadores que entienden la moda como una forma de contar historias. Historias que, como en este caso, nacen de lo cotidiano y encuentran su fuerza en lo cercano.