Sandalias que serán tendencia este verano 2025: anudadas, con tachuelas o plataforma

Aunque aún falten unas semanas para el inicio oficial del verano, las altas temperaturas ya empiezan a notarse en estos días y, con ellas, el deseo de renovar el armario con lo último en calzado fresco. Si estás pensando en hacerte con unas sandalias nuevas, este es el momento perfecto para anticiparte a las tendencias que van a arrasar en los próximos meses.

Porque sí, encontrar las sandalias del verano no es tarea fácil. Todas buscamos ese modelo que cumpla con los tres requisitos fundamentales, que sea cómodo, que combine con todo y que tenga un toque especial que lo diferencie del par del año pasado. La buena noticia es que este 2025 viene cargado de propuestas para todos los gustos. Desde modelos con aires rockeros hasta versiones sport, aquí te dejamos la guía definitiva.

Sandalias con tachuelas

Las tachuelas vuelven a protagonizar la temporada. Lo que antes decoraba chaquetas, bolsos o en las bailarinas ahora también están en las sandalias. Este detalle metalizado aporta un aire rebelde pero sofisticado, ideal para dar un giro inesperado a looks sencillos. Se llevan tanto en versiones planas como con algo de plataforma, y lo mejor de todo es que se adaptan a casi cualquier estilo.

El modelo Arizona Rivet de Birkenstock es un clásico renovado con remaches perfectamente colocados que no molestan en la piel gracias a un sistema de fijación sin contrapieza. Un diseño icónico, de estética atemporal, que une comodidady estilo como pocos.

Disponible en Birkenstock por 150 euros.

Sandalia | Birkenstock

Sandalias con plataforma

Las plataformas siguen siendo ese comodín perfecto para el verano. Estilizan sin sacrificar la comodidad y funcionan igual de bien con vestidos largos, shorts o vaqueros. Esta temporada llegan con suelas más robustas y materiales que apuestan por lo natural, como el yute o el corcho.

Bimba y Lola lanza una propuesta ideal para quienes buscan altura sin renunciar al confort. Una sandalia con plataforma robusta y diseño actual, perfecta para llevar de día y de noche.

Disponible en Bimba y Lola por 116,20 euros.

Sandalia de plataforma | Bimba y Lola

Sandalias anudadas al tobillo

Las sandalias con tiras que se anudan al tobillo, también conocidas como tipo gladiador o estilo ballet, regresan con fuerza. Son femeninas, favorecedoras y muy versátiles. Se llevan especialmente en colores neutros, lo que permite combinarlas con todo tipo de prendas, desde faldas hasta monos.

Estas sandalias de Pepe Jeans tienen un diseño plano en efecto piel y color Mocha Mousse, considerado uno de los tonos del año. Las múltiples tiras con nudos y el cierre de lazo en el tobillo lo convierten en un modelo cómodo y muy estiloso.

Disponible en Pepe Jeans por 79,90 euros.

Sandalias de tiras | Pepe Jeans

Chanclas

Lejos de ser solo una opción para ir a la piscina, las chanclas se convierten en una alternativa real a las zapatillas para los días más calurosos. Combinadas con vaqueros, camisas oversize o vestidos, consiguen un look relajado y moderno.

Calvin Klein ofrece unas chanclas de cuña cuadrada en color negro, perfectas para darles un aire más arreglado a tus conjuntos sin perder frescura. Al ser negras, combinan con todo.

Disponible en Calvin Klein por 49,90 euros.

Chanclas | Calvin Klein

No son sandalias, pero van a ser tendencia

Zuecos

Para quienes aún no se animan a dejar atrás los zapatos cerrados, los zuecos son la mejor alternativa. Son ideales para esos días de entretiempo en los que no sabemos si hace calor o fresco. Además, destaca por su comodidad y por su diseño que lo hace perfecto tanto para looks casual como más pulidos.

El modelo Riva Velour Kaki de Genuins está fabricado en Elche con materiales sostenibles. Su plantilla de corcho y foam, y su hebilla ajustable, lo convierten en una opción cómoda y consciente.

Disponible en Genuins por 69,90 euros.

Zuecos | Genuins

Bailarinas clásicas

En cuanto a los calzados cerrados, nunca falta espacio para unas bailarinas clásicas, que siguen siendo una apuesta segura, que nunca pasa de moda. Son el comodín perfecto para esos días en los que necesitas ir un poco más vestida, pero sin renunciar a la comodidad.

Las Bailarinas de charol con lazo de Parfois, con plantilla acolchada y un diseño sencillo, pero coqueto, son una opción excelente por un precio muy accesible.

Disponible en Parfois por 17,99 euros.

Bailarinas | Parfois

Bailarinas deportivas

En este año se van a poner en tendencia las bailarinas deportivas. Esta temporada, veremos modelos que combinan la estructura de una zapatilla deportiva con la estética sofisticada de una bailarina. Una mezcla cómoda, versátil y con un estilo muy urbano.

Las Bailarinas Speedcat Suede de Puma, sin cordones y con detalles inspirados en el mundo del automovilístico. Con suela de goma y líneas minimalistas, este modelo es el equilibrio perfecto entre deporte y estilo.

Disponible en Puma por 80 euros.

Bailarinas deportivas | Puma

Con estas propuestas, estás lista para armar tu zapatero de verano. Lo importante es elegir el par que más te guste, que se adapte a tus planes y que te haga sentir cómoda y con estilo. ¿Ya sabes con cuál te vas a quedar?