Rihanna reafirma que las chaquetas de piel oversize son la prenda estrella de la temporada
Las chaquetas oversize son un tipo de prenda que nunca falla y por eso casi todo el mundo tiene una negra o marrón en su armario. Aunque ya estuvieron de moda en los años 90, ahora vuelven pero con un toque más actualizado.
Las chaquetas oversize ya no son ese capricho pasajero que aparece y desaparece cada temporada, han llegado para quedarse y lo han hecho a lo grande. Cómodas, fáciles de llevar y con ese aire desenfadado que tanto gusta, se han convertido en la pieza clave capaz de darle vida a cualquier look sin complicarse demasiado. Funcionan igual de bien con un conjunto básico que con uno más arreglado, aportando ese toque desenfadado que tanto se busca ahora.
Y si hay alguien que sabe cómo llevar esta tendencia, esa es Rihanna. La artista ha sido vista en París saliendo de una tienda de Jimmy Choo con un estilismo total black: sudadera con capucha, gafas de sol, mallas negras y, como protagonista absoluta, una chaqueta oversize de cuero negro.
El diseño no deja lugar a dudas: volumen amplio, hombros caídos y un acabado limpio que encaja perfectamente con la estética urbana que está dominando ahora mismo. Puedes llevar un look sencillo pero añadiendo la chaqueta queda más que demostrado cómo una sola prenda puede elevar todo el conjunto sin esfuerzo. Y si te preguntas por qué está en el top, no hay más explicación que saber que la moda lleva muchos años apostando por el oversize.
