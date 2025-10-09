Cómo saber si un abrigo realmente abriga antes de comprarlo

Con la llegada del otoño y las primeras bajadas de temperatura, elegir un buen abrigo se convierte en una tarea esencial. No solo buscamos que nos guste su diseño o color: queremos que nos proteja del viento, la lluvia ligera y las bajas temperaturas. Pero, ¿cómo asegurarte de que realmente te mantendrá caliente antes de comprarlo? La influencer y creadora de contenido Almu Carrión ha publicado un vídeo donde da las claves para no equivocarnos y hacer una compra inteligente.

Revisa la etiqueta con atención

Lo primero que debes mirar es el relleno del abrigo. Según Almu, la etiqueta es tu mejor aliada: cuanto más plumón tenga frente a pluma, mayor será la capacidad de abrigo. El plumón es ligero, transpirable y retiene el calor de forma más eficiente, mientras que la pluma aporta volumen pero menos aislamiento. Así, aunque a simple vista dos abrigos puedan parecer similares, uno te mantendrá mucho más caliente que otro gracias a su composición interna.

El papel del poliéster

No todos los materiales sintéticos son iguales. Almu señala que si el relleno es de poliéster, puede hacerte sudar, ya que no transpira bien. Sin embargo, si la parte exterior del abrigo es de poliéster, resulta ideal: cortará el viento, evitará que cale la lluvia ligera y será más resistente al uso diario. Este tipo de abrigo suele ser más fácil de mantener, porque resiste manchas y roces sin perder forma ni textura.

La prueba práctica

Más allá de los materiales, existe un truco sencillo que te permitirá comprobar si un abrigo realmente retiene el calor: la prueba de la mano. Ponte el abrigo y mete la mano dentro durante unos segundos. Si notas que conserva el calor de inmediato, es buena señal. Pero si al moverte el abrigo se siente ligero y entra aire por los lados, significa que no aísla lo suficiente y probablemente no te protegerá del frío intenso. Esta comprobación rápida te ayuda a no llevarte a casa un abrigo bonito, pero poco funcional.

Elegir un abrigo no es solo cuestión de estilo: la funcionalidad es clave. Antes de comprar, combina la revisión de la etiqueta y la prueba práctica con tu instinto. Piensa también en el uso que le darás: un abrigo para la ciudad no necesita ser tan grueso como uno para paseos largos al aire libre, pero siempre debe cumplir con su función principal: mantenerte cálida.

Porque un buen abrigo es una inversión. Qué mejor que poder disfrutar de la temporada de frío de cualquier plan sin sufrir por el viento helado.