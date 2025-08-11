La influencer Raquel Reitx anuncia su embarazo: "Casi vomito de los nervios dándole a publicar"

Raquel Yáñez, más conocida como Raquel Reitx en sus perfiles de redes, ha publicado un vídeo anunciando que está embarazada: "Como un rayito de sol en pleno invierno. Aunque todavía no lo sabes, eres el sueño de mi vida, todo lo que siempre quise".

Para todas aquellas que la vieron crecer en su canal de YouTube desde que se preparaba para la selectividad en Bilbao, la noticia ha supuesto todo un shock, pero lo que ha generado más dudas entre su comunidad es la incógnita de quién es el novio, ya que no se conocen muchos detalles.

Raquel Reitx | Gtres

La joven de 24 años ha recibido reacciones y felicitaciones de otras influencers, como las de Eme de Amores, Ana Peleteiro y Naomi Asensi. Una publicación que rápidamente se ha viralizado, conmoviendo y sorprendiendo a su más de medio millón de seguidores: "Te queremos y esperamos con todas las ganas del mundo. Gracias por elegirnos".

En la segunda parte de su mensaje, se dirige en primera persona a la gente que esté pasando por un proceso difícil después de un año complicado tras la pérdida de su padre: "Ahora que tengo tu atención, me gustaría recordarte que el sol nunca sale dos veces de la misma manera pero siempre siempre vuelve a salir. Sea cual sea el proceso que estás viviendo, cree y confía en una mañana más amable. Te prometo que está ahí esperando a que lo vivas".

Cuando visitó el podcast de Laura Escanes Entre el cielo y las nubes, Raquel compartió cómo fue para ella perder a su padre. Una dura pérdida a la que se puede deber la profundidad de estas palabras y su valor simbólico.

Un texto muy emotivo y esperanzador que ha acompañado con la canción Desde Cuándo, de Alejandro Sanz.