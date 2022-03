¿Por qué todo el mundo habla del desfile de Balenciaga?

Uno de los desfiles más esperados de la Semana de la Moda de París era, sin lugar a dudas, el de Balenciaga. Invitados, prensa y amantes de la moda estuvieron expectantes ante este evento que estuvo a punto de cancelarse debido al conflicto en Ucrania. El resultado fue todo un éxito.

En los últimos días, el nombre de esta marca de Alta costura ha estado en boca de todos, les guste o no la moda. Porque la casa de moda de lujo, fundada por el diseñador español Cristóbal Balenciaga, ha ido un paso más allá de la innovación en los diseños de sus prendas y ha convertido su muestra en un conjunto de reivindicaciones que no han dejado indiferente a nadie, como si de una obra de Banksy se tratara.

Las invitaciones, el escenario, los invitados… ¿Quieres saber por qué se han hecho tan virales? Te lo contamos.

Invitación grabada en un iPhone 6

Chiara Ferragni fue una de las muchas famosas que compartieron en las redes sociales su sorpresa al recibir la invitación al desfile Otoño - Invierno 2022 de Balenciaga. La firma de origen español envió iPhone 6 con la pantalla rota y un mensaje grabado en el torso, en el que indicaba el nombre del invitado y los detalles del evento.

Este dispositivo, que iba a servir como entrada para acceder al exclusivo evento, ya era una declaración de intenciones de Balenciaga, pues iba acompañado de una nota en la que evidenciaba la sátira de este gesto: "Encuentre información personalizada en la parte posterior de este teléfono. Este es un artefacto genuino del año 2022. No es funcional y debe usarse solo con fines de exhibición. Este documento certifica que este dispositivo es real. Su daño es, hasta donde sabemos, no fabricado artificialmente sino causado por años de uso y luego por negligencia".

Un mensaje a Ucrania

Para Demna, el directo creativo de la marca, la crisis humanitaria que existe en Ucrania es un tema que le toca muy de cerca. Él también tuvo que marcharse de su país, Georgia, en los 90, durante la guerra civil.

El diseñador empatiza totalmente con el millón y medio de personas que han tenido que huir de sus ciudades ante la invasión rusa y, tras decidir seguir a delante con el show, dejó clara su posición en una carta muy emotiva.

"La guerra en Ucrania ha vuelto a activar un trauma que llevo conmigo desde 1993, cuando esto mismo pasó en mi país y me convertí en un eterno refugiado. Eterno porque eso se queda dentro de ti para siempre. El miedo, la desesperación, el sentimiento de que nadie te quiere. Pero también me he dado cuenta de lo que realmente importa: la vida, el amor y la compasión", explica en el texto.

"La semana de la moda suena a algo parecido al absurdo"

Y a continuación, expuso los motivos por los cuales dudó en seguir adelante con la presentación de la colección invernal: "En un momento como este, la moda pierde su relevancia y su derecho de existir. La semana de la moda suena a algo parecido al absurdo".

Entonces, ¿por qué accedió a seguir con todo lo planeado? Porque se dio cuenta de que cancelar el desfile significaba "ceder" y "rendirse al demonio" que ya le había hecho "tanto daño durante los últimos 30 años". "He decidido que no puedo seguir sacrificando partes de mí por esa guerra de ego sin sentido y sin corazón", añadió.

"Este desfile no necesita explicación. Es un homenaje a los intrépidos, a la resistencia y a la victoria del amor y la paz", añadió.

Las referencias a Ucrania no quedaron aquí. Los colores de su bandera decoraron cada uno de los asientos del recinto y el último vestido exhibido fue azul, uno de los colores insignia del país. Además, Demna recitó un poema en ucraniano por los altavoces, el cual no tuvo traducción, ya que iba dirigido a quienes lo entendían.

La tormenta de nieve artificial

El desfile 360º que propuso la marca fue absolutamente futurista. El set circular, separado de los invitados por un cristal, contenía una tormenta de nieve creada artificialmente, en medio de la cual los modelos caminaban con dificultades, arrastrando enormes bolsos que parecían bolsas de basura (y muchos lo hicieron en paños menores, a pesar del frío y del viento).

Un escenario de lo más impactante y conmovedor, que en un inicio fue creado para criticar el cambio climático. Por culpa del calentamiento global, es muy probable que en el futuro las personas solo puedan experimentar una tormenta de nieve en formatos digitales como este.

Al estallar la guerra en Ucrania, el show cogió otro sentido. La puesta en escena reflejaba cómo fue la huida del diseñador de su país y como está siendo el éxodo ucraniano actual. Además, todos los primeros diseños que se presentaron fueron de color negro, lanzando un mensaje de luto.

Otras tendencias que presentó la colección fueron colas largas, siluetas onduladas y capuchas gigantes. También los trajes skinny o ceñidos a la piel.

El traje de Kim Kardashian

Otra cosa que no habrás parado de oír sobre el desfile de Balenciaga son los comentarios (y memes) sobre el espectacular look que llevó Kim Kardashian.

La empresaria estadounidense llevó la logomanía al extremo y se envolvió todo el cuerpo con una cinta adhesiva de la marca de color amarillo, que recordaba a las típicas que se colocan en la escena de un crimen. El resultado parecía un mono, aunque algo más incómodo, hay que decir. El mismo diseño se pudo ver también en el desfile, lucido por una modelo.

Así de complicado fue crear el look. Se necesitó media hora y 4 personas trabajando para conseguirlo.

