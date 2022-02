Vaqueros sin talla: los revolucionarios pantalones que ha lanzado Stradivarius

Más información Bolsos a todo color: cómo llevar la tendencia que triunfará esta primavera

¿Alguna vez has visto la película ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ (en español, ‘Uno para todas’)? Se trata de un filme en el que un grupo de amigas encuentra un pantalón vaquero que mágicamente les sienta bien a todas, a pesar de tener siluetas bien distintas.

Pues bien, este pantalón mágico ya no es solo parte de una ficción. En la nueva colección de Stradivarius podemos encontrar unos vaqueros pitillo de talla única ideales para todas las figuras.

Moda inclusiva

El nombre de este revolucionario pantalón es Ø Size y busca, sobre todo, que haya mayor inclusión en el mundo de la moda low cost. Con este jean, ninguna mujer volverá a disgustarse por tener que coger una talla mayor a la habitual. Adiós tallas, hola comodidad.

“Un nuevo pitillo ultraelástico para compartir, para regalar, para quienes buscan un ajuste distinto y ¡para quienes pasan de las tallas!”, describen en su tienda online, donde también hacen gala de su eslogan en inglés: “No labels. No sizes. No limits. The most inclusive denim. A pair of jeans that fit everyone” (“Sin etiquetas Sin tallas. Sin limites. El denim más inclusivo. Un par de jeans que se adaptan a todos”).

Añádelo a la cesta de la compra

Comprar este pantalón es una buena inversión, ya que se tiene un diseño sencillo y atemporal, que podrás llevar siempre. Además, al no tener talla, nunca sufrirás porque no te valga.

Está en color denim oscuro y claro y es de tiro alto, por lo que te resultará realmente cómodo para tu día a día. Además, su tejido ultraelástico, te permitirá moverte con total libertad, ya sea para jugar con tus peques, para salir a bailar o para hacer tareas.

Su precio es de 25,99 euros y esta es su referencia: 1425/001-V2022.

Jeans high waist | Stradivarius

La fórmula mágica

Que un pantalón sirva para todas las tallas es realmente magia. Una magia que se ha conseguido con la siguiente fórmula: 87% algodón, 9% elastomultiester, 4% elastano. Esta es la composición que indican los vaqueros en su etiqueta, aunque entendemos que, igual que pasa con la Coca-Cola, hay algo más aparte de los ingredientes. Seguramente el diseño.

Stradivarius, reinventado

Zara siempre ha sido la tienda número uno de la marca Inditex, pero, a veces, sus hermanas pequeñas han dado con colecciones o nuevas gamas de productos que han arrasado en el mercado.

Igual que el verano pasado Pull&Bear lanzó los mejores looks estilo años 70 y arrasó entre las influencers, ahora es Stradivarius quien está maravillando a las amantes de la moda.

Aparte de lanzar unos vaqueros sin tallas, esta marca también lleva tiempo apostando por una sección de productos de decoración para el hogar, low cost y muy centrados en lo que está de moda. Imposible resistirse a sus cojines, velas y joyeros.

Por otro lado, Stradivarius también se ha adaptado a los nuevos tiempos y ahora permite pagar con Bizum. ¡Todo facilidades!

