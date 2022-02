Los botines más deseados de Chiara Ferragni los puedes encontrar en Zara

El estilo de Chiara Ferragni puede llegar a ser “demasiado” para muchas de nosotras. Demasiado brillo, demasiado estampado, demasiado colorido o demasiada Alta Costura. Pero, de vez en cuando, la italiana nos muestra algunos detalles de sus outfits que nos inspiran tanto, que acabamos necesitando copiárselos -y si no lo hacemos, reventamos-.

Esto es lo que ha pasado con los botines con plataforma que ha llevado durante la New York Fashion Week (la Semana de la Moda de Nueva York).

Chiara los ha combinado con unas medias rojas y dos looks distintos que han enamorado a más de una de sus seguidoras: uno con animal print y otro con un pichi de cuadros blancos y negros. Ambos post superan los 250 mil ‘likes’ y acumulan cientos de mensajes que alaban el buen gusto de la ‘Ferry’ -como le llama su querido Fedez-.

Se trata de un calzado de invierno de Versace que, igual que los zapatos Medusa, tiene una doble plataforma delantera y un tacón grueso con el que sentirte toda una top model. Unos botines perfectos para que las más bajitas puedan sentir sus piernas extralargas y para que las más altas, como la empresaria italiana, se vean aún más estilizadas.

Son tan ideales que ya son muchas las fans que se están planteando comprárselos. Lo que no es tan ideal es su precio, que superan los 1.100 euros.

Su versión de Zara

Lo que pasa cuando nos obsesionamos con una prenda que está de moda es que no podemos sacárnosla de la cabeza y llegamos imaginamos looks con ella sin ni siquiera haber pasado por caja.

Por suerte, Zara ha lanzado su propia versión de estos zapatos tan deseados con un precio mucho más asequible, para que cualquiera pueda darse el gustazo de comprárselos.

La firma de Inditex vende un modelo de botín muy similar -con tacón ancho, plataforma y punta cuadrada- por 89,90 euros. Es de piel y está disponible en dos colores: negro y blanco crudo. Esta es su referencia: 2106/910.

Las tallas más pequeñas ya se han agotado, así que si quieres copiar a la mamá de Leo y Vittoria, ¡corre a comprarlos!

Botín piel plataforma Zara | www.zara.com

Completa el look

Si quieres copiar el primer look entero, en la misma tienda encontrarás esta blazer fluida con estampado animal. Su referencia es 2566/815 y cuesta 49,95 euros. Por ahora está disponible en todas las tallas y tiene el pantalón a conjunto para que las más atrevidas puedan hacer un total look digno de una it girl.

Blazer animal print | www.zara.com

Dale un toque de rojo y no tendrás nada que envidiar a la influencer de las influencers. Las medias las puedes encontrar en Calzedonia, pero también puedes optar por añadir una diadema, un bolso o una maxibufanda del mismo color. ¿Te atreves?

