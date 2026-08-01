Adiós al mal olor en las axilas y las camisetas: el secreto casero para olvidarte de él

Seguro que te ha pasado alguna vez: estrenas una camiseta ajustada, sales impecable de casa, llevas tu perfume favorito y, aun así, unas horas después aparece ese incómodo olor en la zona de las axilas. Y no, no tiene nada que ver con la higiene. Precisamente eso es lo que ha revolucionado a miles de mujeres tras el vídeo viral de Xana Diaz (@xanads), donde explica uno de los problemas más comunes, y frustrantes, del armario femenino.

La creadora de contenido pone sobre la mesa una realidad cotidiana que muchas sufren en silencio: hay tejidos que atrapan la humedad y hacen que las bacterias permanezcan impregnadas incluso después del lavado. Especialmente en camisetas ceñidas o prendas sintéticas, el olor puede reaparecer aunque la ropa esté limpia.

Y como ocurre con los mejores trucos virales, la solución es sencilla, barata y sorprendentemente eficaz.

El inesperado aliado: un salvaslip

Sí, has leído bien. El truco estrella consiste en colocar un salvaslip adhesivo en el interior de la camiseta, justo en la zona de la axila. Una idea tan simple como ingeniosa.

La función del salvaslip es absorber la humedad antes de que llegue al tejido, evitando así que el sudor quede impregnado y genere mal olor con el paso de las horas. Según explica Xanads, desde el exterior no se nota absolutamente nada y permite mantener la prenda fresca durante mucho más tiempo.

Más allá de lo viral, este tipo de soluciones conectan precisamente porque responden a problemas reales del día a día. Y en plena temporada de calor, cuando las camisetas ajustadas y los tops se convierten en básicos imprescindibles, cualquier truco práctico se agradece.

El remedio casero que revive camisetas

Pero el vídeo no se queda ahí. Porque cuando una camiseta ya ha quedado impregnada de olor, también existe solución. El remedio casero que propone la influencer mezcla dos ingredientes básicos que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato y agua.

La fórmula consiste en crear una pasta espesa y aplicarla directamente sobre la zona de la axila de la camiseta. Después, solo hay que dejar actuar toda la noche antes de lavar la prenda de forma habitual.

El bicarbonato funciona como neutralizador natural del olor, ya que actúa sobre la acidez del sudor en lugar de simplemente enmascararlo. El resultado: prendas mucho más frescas y una segunda vida para esas camisetas que parecían imposibles de recuperar.

Trucos sencillos que hacen la vida más fácil

Quizá ahí reside el éxito de este tipo de contenidos. En un universo saturado de rutinas imposibles y consejos poco realistas, propuestas como la de Xanads triunfan porque son útiles, cercanas y fáciles de aplicar.

Pequeños gestos que solucionan molestias cotidianas y que, además, ayudan a cuidar la ropa durante más tiempo. Porque muchas veces la moda no consiste solo en seguir tendencias, sino también en encontrar formas inteligentes de sentirnos cómodas y seguras con lo que llevamos puesto.

Y sí, probablemente después de leer esto nunca volverás a mirar un salvaslip de la misma manera.