Pantalones que son tendencia esta primavera: los capri, ballon y bermudas

Para esta temporada de primavera y verano no hay duda de que los pantalones serán una prenda imprescindible en los armarios. Y es que su comodidad y su fácil combinación con el resto de prendas del armario los hará convertirse en la estrella de cualquier look.

Dentro de esta tendencia destacan modelos como los capri, los ballon y los bermudas, entre muchos otros pantalones. Así pues, en este artículo, os presentamos todos aquellas prendas de abajo que serán tendencia esta primavera y verano.

Porque, en Novamás, queremos que estés al día de todas las tendencias para que tus outfits estén siempre a la orden del día. ¡Vamos a ello!

Pantalones con pliegues | Getty Images

Pantalones capri

Este tipo de pantalón ya lo hemos visto en temporadas anteriores, pero vuelve con mucha fuerza esta temporada para coronarse como la prenda ideal para conseguir un look casual y, a su vez, sofisticado.

La principal característica de este pantalón es su corte, ya que está a la altura de la rodilla, conectando directamente con el estilismo chic effortless. Además, es fácil de combinar, puesto que queda bien con un vestido superpuesto, con un top y hasta con gabardina.

Pantalones capri | Getty Images

Pantalones ballon

El segundo modelo de pantalón que será tendencia este año también lo fue, en menor medida, el año pasado. Estamos hablando de los pantalones ballon, que volverán a liderar la temporada primaveral.

Y es que se trata de una pieza que eleva los looks de todas aquellas personas que adoran la comodidad de un pantalón sin tener que renunciar al estilo. Eso sí, juegan en el terreno de aquellas que apuesten por lo más arriesgado, ya que no son para nada una prenda básica.

Pantalones ballon | Getty Images

Pantalones bermudas

Un clásico de las estaciones del buen tiempo son los pantalones bermudas, un tipo de pantalón versátil, cómodo y, a la misma vez, chic. Una prenda ideal que se adapta a muchas ocasiones: para ir a la oficina, para una cita o para un plan improvisado con amigas.

Son la alternativa perfecta a las faldas, debido a su corte elegante y a su longitud estratégica para que no den calor y a su vez sean muy prácticos. Al igual que los capri, combinan con todo tipo de ropa: tops, blazers, camisas y chaquetillas, entre otros.

Pantalones bermudas | Getty Images

Pantalones pareo

Este pantalón pareo, conocido también como wrap, combina la forma de una falda con la de pantalón. Su principal característica es el diseño cruzado y envolvente, el cual le da nombre. Y es que se envuelven las piernas con un acabado lazado en uno o ambos lados, dando ese aspecto confuso entre falda y pantalón.

Esta opción tan veraniega, cómoda y fresca se llevará con prendas básicas como tops, blusas o camisetas, ya que el pantalón en sí mismo gana todo el protagonismo del look.

Pantalones pareo | Getty Images

Pantalones con pliegues

Otro modelo de pantalón que sigue sobreviviendo con el paso de los años y las temporadas es el de sastre, una pieza que remonta a los años 80 y que antiguamente estaba asociada a la vestimenta masculina, hecho que ha cambiado con el paso de las décadas.

Los detalles de pinzas elevan el estilo de la prenda, convirtiéndola en un imprescindible para esta temporada. Los colores ideales son los tonos beige, caqui o verde oscuro, aunque hay de todos los colores, para que encuentres el que se adecue mejor a ti.

Pantalones con pliegues | Getty Images

Pantalones de lino

Y, como un gran clásico, los materiales frescos como el lino son absolutos protagonistas, ya que funcionan a la perfección para los días más calurosos y a la vez lucen chic. También son ideales porque combinan con todo tipo de prendas y zapatos.

Pantalones de lino | Getty Images

Con todas estas opciones de pantalones para primavera y verano, seguro que encuentras tu opción ideal para marcar tendencia esta nueva temporada.