Palabra de influencer: estas son las prendas que van a ser tendencia

Es innegable admitir que la mayoría de inspiración a la hora de vestir la conseguimos a través de las redes sociales, y en especial gracias a las influencers. Estas se han convertido en una gran pantalla para las tendencias y, si estás atenta, sabrás identificar las prendas que van a ser las protagonistas estos próximos meses.

Los tops palabra de honor

Ya los vimos aparecer discretamente el verano pasado, gracias a algunas de las influencers más icónicas como Matilda Djerf. El 'tube toP' va a ser una de las mayores tendencias esta temporada. Con estampados, texturas de punto, de algodón, de cuero, vaqueros… los veremos en todos los estilos y formas posibles. Además de ser una prenda muy versátil y sencilla de conjuntar, la mayoría de este tipo de prendas tiene precios muy asequibles, lo que es siempre un punto a favor.

Bailarinas

Las bailarinas vuelven pisando fuerte. Estos meses hemos estado viendo cómo todas las expertas de moda iban introduciendo, poco a poco, este zapato a su armario. Aunque es un modelo de zapato que siempre ha estado presente de una forma u otra, y tras su auge gracias a MiuMiu hace algunas temporadas, habíamos visto que lentamente volvían a desaparecer. Pero este 2022 vamos a ver su vuelta al ruedo, y seguro conseguirán elevar muchos looks, dándoles un toque elegante e icónico.

Las bailarinas vuelven a ser tendencia este 2022 | Pixabay

Pantalones de tiro bajo

Es, posiblemente, la mayor relación amor-odio que hay ahora mismo en el sector de la moda. Es la tendencia más hablada y más temida por muchas. Aunque mucha gente odie su regreso, es innegable que esta prenda se va a convertir en un básico en muchos armarios. Este modelo de pantalón ha ido sutilmente cogiendo fuerza desde el verano pasado, pero ahora ya sin duda está a la orden del día. Por supuesto, no hay que pensar que solo nos referimos a un tipo de pantalón, el vaquero, sino que hay muchos otros modelos y colores, con formas y cortes muy distintos, que podrán cuadrar el casi todos los armarios.

Los bolsos cruzados

Los mini bolsos al hombro han sido uno de los que más ha durado en tendencia, comparado con el estilo de vida de micro tendencias que hemos creado últimamente, pero todo tiene un fin… No, exagero, pero sin duda va a aparecer un gran competidor: los bolsos cruzados. Hemos visto la reaparición de este modelo de bolso gracias a la explosión de Balenciaga Le Cagole que ha habido en redes sociales, y los responsables, una vez más, han sido las influencers, que lo han convertido en su pieza más usada estos últimos meses.

Crochet y punto

Durante la cuarentena, a más de una le dio por aprender nuevos hobbies, entre ellos aprender a hacer punto y prendas de crochet, y ahora vamos a ver estas piezas en las calles. Se acercan los meses más cálidos, y con ello, las ganas de llevar color con prendas suaves y ligeras. El punto será la combinación perfecta para los días que aún haga un poco de frío y necesites cubrirte, pero no quieras esconder el look que llevas debajo. Por otro lado, el crochet será la pieza que más hable en tu outfit, de esta forma podrás darle color y forma a un look que podría ser demasiado sencillo.

