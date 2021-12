Cómo hacer un armario cápsula

El origen del armario cápsula se remonta a la colección debut de Donna Karan, conocida como Seven Easy Pieces, es decir, siete piezas que pueden cubrir todas tus necesidades básicas de outfits, sin caer en lo aburrido y repetitivo. Así que en este artículo os voy a enseñar las siete piezas clave perfectas para tu armario de otoño - invierno 21-22.

¿Qué es un armario cápsula?

El armario cápsula es una forma de darle respuesta a la gran pregunta “¿qué me pongo hoy?”. Suelen ser los básicos indispensables, en los que sueles invertir un poco más y que constituyen una parte esencial de cualquier armario. Son tan perfectos que incluso podrían suponer tu guardarropa completo. Si das con las piezas adecuadas, podrás conseguir cientos de looks con pocas prendas.

Las 7 prendas clave

Unos buenos vaqueros

Aunque parezca algo obvio, un buen par de vaqueros son la base perfecta para cualquier look. Encontrar unos vaqueros que sienten como un guante a veces parece una misión imposible - si te va bien de piernas te viene grande de cintura y viceversa - por ello, cuando encuentres el par perfecto para tu figura, tendrás que sacarle todo el provecho posible y darle una larga y próspera vida.

La camisa blanca

Una camisa blanca, ¿básico? sí. ¿Un acierto?, sin duda. Creo que todos estamos de acuerdo en que no hay prenda más versátil que una camisa blanca, bien sea por su típico uso para ir al trabajo, o para ocasiones que requieren una mayor etiqueta. Pero vas más allá porque la camisa blanca es totalmente polivalente: como sobrecamisa con un top de tirantes debajo, como complemento de un jersey oversize, para usarlo debajo de un chaleco de punto… la verdadera cuestión es, ¿con qué no se podría usar una camisa blanca?

Un buen jersey

Un jersey tiene cientos de formas en las que usarse. Desde el jersey de cuello vuelto, que te dará un toque afrancesado y chic - además de ser la prenda ideal para usar como base en tu look de capas - hasta uno súper oversized que te dará una imagen más desenfadada. Si, además, los escoges de un tejido como el cashmere o de lana, tendrás una prenda muy abrigada y agradable al tacto, que te mantendrá aislada del frío, y que podrás conjuntar de mil formas distintas. ¿Qué más se puede pedir?

Un abrigo XXL

Algo que sin duda es clave para un armario cápsula, es un abrigo XXL. Ya sea de color camel, negro o gris, este abrigo será tu salvación para cualquier ocasión. Puedes usarlo tanto para ocasiones informales durante el día, como para algo más formal. Para el trabajo o para salir por la noche, no hay look que no pueda cerrarse con está increíble prenda. Si tienes que invertir en algo este año, sin duda que sea en un buen abrigo XXL.

Una blazer masculina

No podía faltar en mi lista de imprescindibles una chaqueta de traje de corte masculino, que, como sabéis, es una prenda que no solo me gusta por su corte y estilo, sino también por su historia. Para mi gusto, las que más estilizan son las que parece que le hayas robado a tu pareja, tu hermano o tu padre:tienen que quedar lo suficientemente grandes para poder llevar con un jersey gordo, pero no demasiado grande hasta el punto que parezca que vayas disfrazada. Cuando encuentres tu blazer ideal no habrá un solo día en el que no querrás ponértelo.

Un pantalón de traje

No sabría decir si es por lo cómodos que son, por lo que estilizan, por la facilidad que tienen de conjuntar… Pero una cosa está clara: los pantalones de traje son mi prenda favorita de los últimos años. Un buen pantalón de traje, aunque no necesariamente tenga que ser más caro, pero si duradero, es inigualable.

Muchos de los mejores pantalones de traje que encontrarás serán los de segunda mano porque, a quién vamos a engañar, ya no se hace ropa como antes. Así que rescata los pantalones del armario de tu madre, padre o abuelos, llévalos a arreglar, y disfruta de la mejor prenda que vas a tener (ya me lo agradecerás después).

Una maxi bufanda

Una prenda que creo que pasa demasiado desapercibida y es un complemento perfecto es la maxi bufanda. Hay decenas de tipos de bufandas entre las que elegir, pero en este caso, yo quiero estas son las mejores para combatir el frío. Más allá de que sin duda es la bufanda que más abriga, también es la que más estiliza: a cualquier look que sea un poco aburrido, si le añades una bufanda, le dará color y dimensión.

¿Cuáles serían para ti tus prendas ideales para un armario cápsula?

