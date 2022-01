¿Por qué compramos lo que llevan las influencers?

Ellas prueban las cosas y, si están contentas con el producto, después seremos nosotras las que tomaremos la decisión de compra. Las influencers se han convertido en el intermediario de la venta.

¿Qué efecto tienen las influencers en la decisión de compra?

La habilidad de las creadores de contenido para influenciar a una persona a la hora de comprar se produce cuando esa persona se siente representada en ellas de alguna forma u otra. Cuando te sientes identificada con la manera de ser, de vestir o de pensar de una persona, lo lógico es que sientas que los productos que a esa persona consume o lleva también serán buenos para ti. De esta manera, cuando una influencer da a conocer un producto o servicio te sientes inclinada a comprarlo o probarlo también.

¿De dónde surge el fenómeno influencer?

La inspiración a la hora de vestir o de ser ha ocurrido toda la vida, bien sea a través de las revistas o películas, siempre ha existido el llamado "fenómeno fan”. Antes era con las celebridades, luego fueron con las súper modelos; las veíamos en la televisión, en los anuncios, en los carteles de las calles…En la era tecnológica esto ha ido cambiando y evolucionando y así es como ha sirgido la figura de la influencer.

¿Qué tienen de especial las influencers?

Cuando hablamos de una influencer, a veces olvidamos que al fin y al cabo son una persona como otra cualquiera, igual que tú. Entonces, ¿por qué consiguen llegar a tanta gente? Cuando sigues a una persona en una red social puede que sea porque aspiras a conseguir las mismas cosas que ella, porque te sientes representada y comprendida o simplemente porque te gusta la creatividad y la inspiración que desprende.

Las influencers crean conexiones con sus seguidores, es una relación de confianza en la que ambas partes salen beneficiadas: la influencer se siente respaldada y valorada y las personas seguidoras, comprendidas e identificadas. Por tanto, el consumidor sabe que puede confiar en el criterio de la influencer a la hora de realizar una compra.

¿Es malo imitar el estilo de una influencer?

Creo que nuestra personalidad y gustos es lo que nos hace únicos y especiales. Ser diferentes los unos de los otros es lo que hace del mundo un sitio más divertido e interesante. No obstante, aunque creo que la originalidad es una gran cualidad, también entiendo que no todo el mundo puede tener las mismas pasiones. Seguir a una persona por su forma de vestir es una manera muy sencilla de conseguir inspiración diaria para tu día a día, no necesariamente tendrás que vestir exactamente igual que esa persona, pero si te ayudará a encontrar tu estilo propio.

