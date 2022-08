Olivia Newton John, un icono de la moda: 5 prendas de 'Grease' que seguimos llevando hoy

Han pasado 44 años desde que las salas de cine ofrecieron, por primera vez, el romance adolescente entre Danny Zuko y Sandy Olssen. Sin duda, el film tuvo un gran impacto en la industria cinematográfica y también en las carreras de ambos protagonistas, John Travolta y Olvia-Newton John.

Tras la reciente muerte de la gran artista, los fans del clásico lloran su pérdida y recuerdan las míticas escenas, canciones y looks que aparecen en el largometraje. Se trata de una historia ambientada en los años 50, pero como bien sabes, el pasado siempre vuelve y más si hablamos de moda.

Esa época sigue muy presente en nuestros armarios y en este sentido, Newton John siempre será una fuente de inspiración importante. Estas son las prendas de 'Grease' que aún están de moda.

Qué prendas de Grease están de moda

Top con escote de hombros caídos

De la mítica escena en la que Sandy y Danny se ponen románticos cantando "You’re The One That i Want", el look entre rockero y motero de ella nos fascina. Entre las prendas, destaca el top negro con escote off the shoulder, un imprescindible de la época y ahora también presente en muchas tiendas. Por ejemplo, muchos vestidos de novia suelen llevar este tipo de escote elegante y atrevido. Puedes comprar el top en Shein.

Top negro con escote hombros caídos | Shein

Pantalón pitillo efecto piel

Aunque los mom jeans o los pantalones acampanados - entre otros vaqueros - son pantalones muy en tendencia, los pitillos nunca pasarán de moda. El look de Sandy Olsson en la escena rockera se completa con unos vaqueros entallados a conjunto con la cazadora.

El efecto piel siempre ha triunfado por la comodidad y el toque brillante que le da a los atuendos. En Pull&Bear encontrarás los vaqueros skinny perfectos para homenajear a la protagonista.

Vaquero ajustado efecto piel | Pull&Bear

Faldas midi de colores

Entre las escenas más célebres de la película, no puede faltar aquella en la que los protagonistas cuentan a sus amigos su amor de verano a ritmo de "Summer Night". La inocencia de Sandy se plasma perfectamente en el conjunto que luce, donde la falda midi amarilla es la estrella.

Sin duda, hablamos de una prenda en absoluta tendencia que puedes adquirir en tu tienda favorita, eligiendo la que más te guste entre múltiples estilos, cortes y colores. Para recordar la película, Shein tiene la falda amarilla ideal.

Falda midi amarilla | Shein

Cazadora de piel sintética

Cuando pensamos en la película, una de las piezas que nos viene a la cabeza es la chupa de cuero, concretamente pensamos en Zuko y su actitud chulesca junto a sus amigos. En la escena final, Sandy también se une a la moda, entrando de lleno en el estilo rockero.

En la actualidad, estas prendas son imprescindibles para lucir en la época de entretiempo. La piel sintética le da un toque motero muy diferente a la prenda de abrigo, convirtiéndola en un básico adaptable. Pull&Bear la tiene en su catálogo.

Cazadora de piel sintética | Pull&Bear

Gafas de sol cat eye

Y si has visto la película, estarás de acuerdo con nosotras. Las protagonistas lucen gran cantidad de accesorios. Diademas, lazos para el pelo y joyas, pero algo que no puede faltar en nuestro armario son las gafas de sol, en concreto, las de estilo cat eye. Son las gafas más populares de la época y las podemos ver a lo largo de la película, por ejemplo, cuando las luce la amiga de Sandy, Frenchy. En la actualidad, es uno de los estilos más usados y Asos las tiene en su catálogo.