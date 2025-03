Pilar Rubio, con joyas de más 400.000 euros, confiesa cuál es la más especial que tiene (regalo de Sergio Ramos)

La prestigiosa firma de joyería, Carrera y Carrera, ha celebrado su 140 aniversario con una gran fiesta que ha organizado en el Real Casino de Madrid. Un evento al que han acudido un gran número de rostros conocidos, entre ellos, Pilar Rubio.

Pilar Rubio, en la fiesta de Carrera y Carrera | Gtres

La presentadora estaba deslumbrante con un exclusivo diseño rojo de Redondo Brand, al más puro estilo Hollywood, con grandes volúmenes. Pero si ha habido algo que ha llamado especialmente la atención de su look, acaparando todo el protagonismo, ha sido el espectacular collar que ha lucido de la firma.

El collar de Pilar Rubio | Gtres

Una impresionante joya de la colección Orquídeas de Carrera y Carrera: una gargantilla en oro amarillo de 18 quilates con miles de piedras preciosas, 2.849 diamantes y 73 rubíes, con precio es de 380.510 euros; y la combinó con un anillo en oro amarillo de 18 quilates con 210 diamantes y un rubí valorado en 52.580 euros. Un total de más de 400.000 euros en joyas.

Pilar Rubio presume de anillo y collar | Gtres

Tras su paso por el photocall donde acaparó todos los focos, Pilar Rubio dedicó unos minutos a la prensa y habló de cómo la familia ha afrontado los cambios tras el fichaje de Sergio Ramos por el equipo de México, Rayados, con el que acabará jugando la temporada.

"Yo soy una mujer viajera y una mujer que se adapta a todo y que me gusta aprender dónde vaya. Creo que te abre la mente viajar, culturalmente ves cosas distintas. Al final las experiencias son una riqueza que te llevas para siempre y creo que es bonito poder tener esa oportunidad de viajar". "Y que, bueno, que a ver, que son 12 horas de avión, que te echas una siesta, te echas una siestecita larga y ya estás aquí", declaraba a la prensa demostrando así que ellos pueden con todos los obstáculos.

Sobre cómo se han organizado con los niños en esta nueva etapa respecto a sus estudios, Pilar asegura: "Afortunadamente hoy en día con las tecnologías puedes hacer o adelantar clases de una manera u otra. Lo más importante es la formación de mis hijos y eso está cubierto, no hay problema. Yo, además, que soy muy cuadriculada, entonces tengo que tener las cosas muy cerradas, pero bien. Pero eso no quiere decir que esté mal estar viajando, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas a la vez, de verdad. Y bueno, y que al final hago yo los deberes con ellos también, o sea, no pasa nada, no faltan a clase".

El look de Pilar Rubio | Gtres

En una fiesta donde las protagonistas han sido las joyas, la presentadora ha confesado que es una mujer que tiene "pocas joyas" y que tiene una favorita que le regaló su marido: "Pero con mucho cariño y mucho mimo y casi todas son piezas únicas, obras de arte, porque me gusta que tengan mi esencia. Todas dicen mucho de mí" ha asegurado, revelando que la más especial y a la que tiene más cariño es a su "anillo de pedida, que es el que más significado tiene, evidentemente. Las joyas no son solo para lucirlas, sino que te tienen que transmitir, te tienen que transportar a un momento de tu vida y evidentemente mi anillo de pedida fue un momento y un día muy bonito para mí".