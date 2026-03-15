POR DÉCADAS
Del Old Hollywood al minimalismo: las corrientes estéticas que hemos visto sobre la alfombra roja de los Oscar
De los vestidos elegantes del Hollywood clásico a los diseños minimalistas y arquitectónicos actuales, la alfombra roja de los Oscar ha evolucionado junto a la moda y la sociedad, reflejando distintas épocas, tendencias y formas de entender el glamour.
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Esta noche, día 15 de marzo, se celebra la 98 edición de los Premios Oscar en Los Ángeles, evento en el que se honran las mejores películas del 2025. Un festival anual en el que asisten grandes iconos del mundo cinematográfico.
Con el paso de los años, además del protagonismo del cine, también ha ganado mucha relevancia la alfombra roja, donde los asistentes lucen sus looks demostrando que la moda ha ido ganando terreno en nuestra sociedad, convirtiéndose en un fenómeno global.
En este artículo analizamos las diferentes corrientes estilísticas que han aparecido en los Oscar durante todos estos años: desde el Old Hollywood hasta el Minimalismo extremo. ¡Vamos a ello!
Old Hollywood
La primera corriente estética fue desde los años 30 hasta los años 50, considerados los años dorados. Fueron tres décadas caracterizadas por la elegancia clásica, los vestidos ceñidos al cuerpo, los cortes al bies, y los tejidos de seda, terciopelo y satén.
Además, los peinados del momento eran elaborados, con muchos detalles. Por lo que hace al maquillaje, destacaban, sobre todo, los labios, que tenían el tono rojo oscuro.
La era de la experimentación
Poco a poco llegó la era de la experimentación, que comprime la década de los 60, la de los 70 y la de los 80. Lo más destacable es que las siluetas rígidas se desvanecieron progresivamente, dando paso a looks más fluidos.
Además, a finales de los 60, la cantante estadounidense Barbra Streisand rompió completamente con los estándares estilísticos, y es que asistió a los Oscar de 1969 con un conjunto transparente y pantalones.
El final de esta era tan extravagante lo marcó el power dressing, un concepto que define una manera de proyectar autoridad y confianza a través de la ropa, aunque a la práctica se basa en vestir prendas que reflejen nuestra identidad y nos hagan sentir seguras y auténticas. En los años 80 lo vimos con las hombreras marcadas.
Minimalismo y el boom de los diseñadores
En las décadas de los 90 y 2000, la alfombra roja de los Premios Oscar se convirtió en una auténtica pasarela de alta costura, en la cual los vestidos y los trajes los empezaban a diseñar y firmar casas con renombre.
Además, la estética impuesta durante esos años era más limpia, sobria y moderna, popularizada sobre todo, por marcas como Armani o Ralph Lauren, muy presente en esta era.
Ejemplos icónicos de estos 20 años de cine y moda incluyen vestidos de líneas puras y piezas de colores sólidos que buscaban la elegancia sin excesos.
Retro Glamour
La década de los 2010 en los Oscar estuvo marcada por un retorno a las siluetas y estéticas propias de los años 50, lo que dio lugar a un resurgimiento del llamado Retro Glamour. Muchas celebridades y diseñadores recuperaron la elegancia clásica del Hollywood dorado, apostando por looks que evocaban a las estrellas del cine de los 50.
Entre los elementos más icónicos destacaron los vestidos strapless o palabra de honor y las cinturas muy marcadas, que resaltaban la silueta femenina. Sin embargo, estas referencias al pasado solían reinterpretarse con un enfoque más contemporáneo, utilizando telas modernas, bordados elaborados o detalles actuales que combinaban la estética clásica con las tendencias de la moda actual.
Minimalismo extremo
La tendencia más reciente, desde 2020 hasta la actualidad, se caracteriza por una búsqueda de máxima simplicidad, priorizando la idea de que menos es más. Frente al exceso ornamental de otras décadas, muchas celebridades han apostado por diseños más limpios, donde el protagonismo recae en la silueta, el corte y la construcción de la prenda.
En esta etapa se ven looks monocromáticos, cortes arquitectónicos y estructuras deconstruidas, que aportan un aire moderno y sofisticado a la alfombra roja. Al mismo tiempo, hay un regreso a una elegancia sutil pero arriesgada, en la que pequeños detalles convierten vestidos aparentemente simples en propuestas muy impactantes.
Así pues, estas son algunas de las eras estilísticas que se han vivido en los Premios Oscar a lo largo de sus casi 100 ediciones. La alfombra roja ha reflejado cómo la moda evoluciona con cada época, adaptándose a nuevas tendencias y estilos. Ahora queda por ver cuál será la próxima tendencia que marcará el futuro de los Oscar.
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