En la alfombra roja de los Oscar existen ciertas tendencias que se repiten casi todos los años. Aunque cada edición presenta estilos y diseños distintos, muchos estilistas optan por colores que destacan bien en fotografía, combinan con el fondo rojo de la alfombra y transmiten elegancia o glamour. Por eso, algunos tonos se han convertido prácticamente en clásicos de este evento.

Uno de los tonos más presentes en la alfombra roja ha sido el negro, un clásico que nunca falla en las grandes galas. Asociado a la elegancia, la sofisticación y el poder, el negro sigue siendo la elección favorita para quienes buscan un look atemporal. Por estas razones, muchas famosas recurren a vestidos negros cuando quieren apostar por un look elegante y seguro sin arriesgar demasiado.

Ana de Armas en los Oscar 2025 | Getty

También ha tenido gran protagonismo el blanco, un color que simboliza pureza y paz. En la alfombra roja suele asociarse a diseños minimalistas que transmiten serenidad y sofisticación.

Elle Fanning en los Oscar 2025 | Getty

El rojo, por su parte, continúa siendo uno de los tonos más emblemáticos de la noche del cine. Asociado a la pasión, el glamour y la seguridad, es un color pensado para destacar y captar miradas desde el primer momento. Y, aunque pueda parecer contradictorio llevar rojo sobre una alfombra del mismo color, este tono también aparece con bastante frecuencia. Además, llama mucho la atención en las fotografías y suele destacar en los medios y en las listas de los mejores vestidos de la gala.

Amanda Seyfried en los Oscar 2021 | Getty

Los tonos dorados y plateados han sido otra de las apuestas más visibles. Estos colores metalizados transmiten lujo, celebración y espectáculo, algo muy ligado al espíritu de los Oscar. Además, el brillo aporta un efecto escénico que funciona especialmente bien ante los flashes.

Demi Moore en los Oscar 2025 | Getty

Entre las tonalidades más elegantes también destaca el azul marino, un color sofisticado que funciona como alternativa al negro y que aporta profundidad al look. Muchos estilistas lo eligen porque mantiene un aire formal y elegante, pero al mismo tiempo introduce una pequeña variación respecto a los colores más tradicionales de la alfombra roja.

Sandra Bullock en los Oscar 2014 | Getty

Otra apuesta muy presente ha sido el verde esmeralda, un tono intenso que transmite lujo y sofisticación. Este color suele destacar especialmente cuando aparece en tejidos brillantes. Además, contrasta muy bien con el fondo rojo de la alfombra, por lo que resalta en las fotografías del evento. Por esta razón, muchos estilistas lo eligen cuando buscan un color llamativo pero, al mismo tiempo, elegante y clásico. El verde esmeralda permite crear looks muy vistosos sin perder la elegancia que caracteriza a una gala como los Oscar.

Scarlett Johansson en los Oscar 2015 | Getty

El morado es un color menos habitual que otros tonos clásicos de la alfombra roja, pero cuando aparece suele captar mucha atención. Suele verse en tonalidades intensas como el púrpura, el violeta oscuro o incluso el lavanda en versiones más suaves. Históricamente, este color se asocia con el lujo, la creatividad y una personalidad femenina muy fuerte.

Ángela Basset en los Oscar 2023 | Getty

En conjunto, la variedad de colores de los Oscar demuestra que el color sigue siendo una de las herramientas más importantes para construir un look memorable. En una noche tan vista como esta, cada elección se convierte en una forma de expresar estilo, personalidad y actitud frente a los focos.