Manuel Carrasco sorprende con su nueva imagen en Cannes: pelo engominado y vestido de Givenchy

El Festival de Cannes es una de las citas cinematográficas más importantes a nivel internacional, donde se reúnen todo tipo de famosos para asistir a la presentación de las películas que están por venir. Una de las personalidades del panorama español que hemos visto este año en el festival ha sido ni más ni menos que el cantante Manuel Carrasco, acompañado por su esposa, la periodista Almudena Navalón.

Este 2024 está siendo un año especialmente bueno para Carrasco, quien tiene en el horizonte su próximo concierto en el Santiago Bernabéu el 29 de junio, que ya ha agotado todas las entradas. Entre los preparativos y ensayos, ha podido hacer una escapada rápida a la Costa Azul para asistir al Festival de Cannes, concretamente a la proyección de la nueva versión cinematográfica de El Conde de Montecristo.

Los looks de la pareja

Antes del estreno, la pareja pasó por la alfombra roja para enseñar sus looks de gala y el cantante fue el centro de todas las miradas, luciendo una imagen renovada y muy estilosa.

Carrasco lució un estilismo creado por Antonia Payeras con un total look de Givenchy. Un elegante traje de chaqueta de color negro, con una camisa del mismo color y pajarita a juego. Para completarlo, optó por unas botas granates estilo cowboy de Javier Morato.

De accesorios se puso unas gafas de sol –que le daban el toque al look– y joyas de Ignacio Torres. Eso sí, lo que sorprendió más fue su elección de peinado. Y es que, el cantante se puso todo el pelo engominado, haciendo un efecto wet. Sin duda, un movimiento arriesgado, pero que ha encantado a sus seguidores.

Por otra parte, Almudena atendió a la cita con un maravilloso vestido largo de color blanco con escote de plumas firmado por Isabel Sanchís. El vestido era de escote asimétrico con manga larga y corte sirena de sutil cola, entallado a la perfección, con un corpiño decorado al completo por plumas. A este se sumaban unos impresionantes pendientes en forma de serpiente de Ignacio Torres, también.

La pareja ha compartido en Instagram un carrusel de imágenes de su estancia en Cannes, recibiendo un aluvión de elogios por su elegancia y porte.

Escapada express

Como ya hemos dicho, el cantante se ha podido escapar al Festival de Cannes entre los preparativos de su concierto sold out en el Bernabéu. Carrasco ha dicho que "me han invitado a venir y me encanta la ficción, ha sido un viaje relámpago, pero me apetecía compartir esta experiencia en el que para mí es el festival de cine más importante del mundo".

Su asesora de imagen ha explicado a la prensa que "la visita duró poco más de 24 horas, pero fue perfecta". "Desde que te levantas por la mañana estás ya preparando todos los procesos, porque es una alfombra roja que requiere mucho. Pero si hay una palabra que define este viaje es divertido. A la 13 estábamos empezando con el maquillaje y a las 4 cogimos el avión de vuelta a España".