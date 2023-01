Este nuevo año 2023 ha empezado con la triste noticia del fallecimiento de Elena Huelva, una joven sevillana de 20 años que se hizo popular en redes sociales por mostrar su lucha contra el cáncer.

En su misión por visibilizar la enfermedad y mostrar la realidad del día a día, Elena conoció y entabló amistad con muchas personalidades como Sara Carbonero o Manuel Carrasco.

A lo largo de estos días hemos visto como muchos de ellos compartían fotos en redes sociales en honor a Elena Huelva, como Ana Obregón, que ha visto en Elena el reflejo de su hijo Aless Lequio, quien también falleció de cáncer.

Ahora, el cantante Manuel Carrasco, ha compartido en sus redes sociales un video en el que se puede escuchar una emotiva canción dedicada a Elena Huelva:

"No lo hice por mí, en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí. No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder toda una lección de un ángel que el cielo se ganó. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero, que el viento sople, llegue hasta el cielo, te doy las gracias con el son de esta canción".

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios, todos muy emotivos de caras conocidas como Paula Echevarría, Sara Carbonero, Beatriz Luengo y muchos más.