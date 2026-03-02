La alfombra roja de Los Ángeles volvió a brillar este domingo con la 32 edición de los Actor Awards, celebrados en el Shrine Auditorium. La gala, organizada por el sindicato de actores SAG-AFTRA y retransmitida en las plataformas digitales, tuvo como objetivo premiar a las mejores interpretaciones del año en cine y televisión. La presentadora de la noche fue Kristen Bell que hizo mucho más amena y divertida la celebración con ese toque de humor que tanto le caracteriza.

Pero, uno de los momentos más emotivos y comentados de la noche no fue solo la alfombra roja, también los ganadores de los premios, como Michael B. Jordan, que se llevó el premio al Mejor Actor o la estatuilla a Mejor Actriz para Jessie Buckley. En el plano televisivo destacó Keri Russell, y sin duda, la joya de la corona fue cuando Harrison Ford recibió un premio de honor por toda su trayectoria.

Pero si algo aclama el público de estos premios es la moda. La alfombra roja se llenó de vestidos con mucho brillo, colores llamativos, cortes elegantes y apuestas de lo más atrevidas.

Emma Stone deslumbró con un look sencillo y favorecedor, sin salirse de su línea pero marcando su silueta, mientras que Jenna Ortega apostó por un estilismo más rompedor y arriesgado, con transparencias y cortes asimétricos. Una vez más, los SAG Actor Awards han vuelto a demostrar que son también un escaparate de las nuevas tendencias.

Emma Stone con un diseño de Louis Vuitton

Emma Stone en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

Timothee Chalamet con un diseño de Prada

Timothee Chalamet en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

Kate Hudson con un diseño de Valentino

Kate Hudson en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

Gwyneth Paltrow con un diseño de Givenchy por Sarah Burton

Gwyneth Paltrow en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

Demi Moree con un diseño de Schiaparelli

Demi Moree en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

Jenna Ortega con un diseño de Christian Cowan

Jenna Ortega en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

Keri Russell con un diseño de Louis Vuitton

Keri Russell en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

La modelo Irina Shayk a lo Jessica Rabbit

Irina Shayk en los SAG Actor Awards 2026 | Gtres

Calista Flockhart y Harrison Ford