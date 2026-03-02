CELEBRADOS EN LOS ÁNGELES
Alfombra roja SAG Actor Awards 2026: de los brillos de Emma Stone a las transparencias de Jenna Ortega
De nuevo los SAG Actor Awards 2026 no han dejado indiferente a nadie ya que no solo premiaron al talento sino que convirtieron la alfombra roja de Los Ángeles en la pasarela más esperada del año.
La alfombra roja de Los Ángeles volvió a brillar este domingo con la 32 edición de los Actor Awards, celebrados en el Shrine Auditorium. La gala, organizada por el sindicato de actores SAG-AFTRA y retransmitida en las plataformas digitales, tuvo como objetivo premiar a las mejores interpretaciones del año en cine y televisión. La presentadora de la noche fue Kristen Bell que hizo mucho más amena y divertida la celebración con ese toque de humor que tanto le caracteriza.
Pero, uno de los momentos más emotivos y comentados de la noche no fue solo la alfombra roja, también los ganadores de los premios, como Michael B. Jordan, que se llevó el premio al Mejor Actor o la estatuilla a Mejor Actriz para Jessie Buckley. En el plano televisivo destacó Keri Russell, y sin duda, la joya de la corona fue cuando Harrison Ford recibió un premio de honor por toda su trayectoria.
Pero si algo aclama el público de estos premios es la moda. La alfombra roja se llenó de vestidos con mucho brillo, colores llamativos, cortes elegantes y apuestas de lo más atrevidas.
Emma Stone deslumbró con un look sencillo y favorecedor, sin salirse de su línea pero marcando su silueta, mientras que Jenna Ortega apostó por un estilismo más rompedor y arriesgado, con transparencias y cortes asimétricos. Una vez más, los SAG Actor Awards han vuelto a demostrar que son también un escaparate de las nuevas tendencias.
Emma Stone con un diseño de Louis Vuitton
Timothee Chalamet con un diseño de Prada
Kate Hudson con un diseño de Valentino
Gwyneth Paltrow con un diseño de Givenchy por Sarah Burton
Demi Moree con un diseño de Schiaparelli
Jenna Ortega con un diseño de Christian Cowan
Keri Russell con un diseño de Louis Vuitton
La modelo Irina Shayk a lo Jessica Rabbit
Calista Flockhart y Harrison Ford
