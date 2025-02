La historia de amor de Kylie Jenner y Timothée Chalamet: desde cómo se conocieron hasta los rumores de boda

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet parece avanzar con paso firme, y cada vez es más habitual verlos derrochando complicidad en público. Su última aparición en los BAFTA 2025 no ha sido la excepción. La pareja asistió a la ceremonia del cine británico y, aunque no posaron juntos en la alfombra roja, un pequeño detalle no tardó en disparar los rumores de boda: ambos llevaban anillos a juego.

Este gesto ha sido suficiente para que los fans especulen sobre un posible compromiso de su pareja favorita. ¿Se trata de un simple complemento coordinado o hay algo más detrás? Ni Kylie ni Timothée han hecho declaraciones al respecto, pero lo cierto es que su relación parece ir cada vez más en serio.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet con anillos a juego en los BAFTA 2025 | Getty Images

Un San Valentín de película

Solo unos días antes de su aparición en los BAFTA, la pareja viajó a Alemania para asistir al Festival Internacional de Cine de Berlín. El motivo no era otro que la proyección especial de A Complete Unknown, la película en la que Timothée Chalamet da vida a Bob Dylan.

Kylie no quiso perderse este momento tan importante para su pareja y estuvo a su lado en todo momento. Se les vio cómplices y cariñosos, con la empresaria sujetándole la mano y acariciándole el rostro en varias ocasiones. Unos gestos que revolucionaron las redes sociales.

Su historia de amor

La historia entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet comenzó con un simple rumor en abril de 2023, cuando se les vio juntos por primera vez y empezaron a circular algunas fotografías de ellos juntos conociéndose. Sin embargo, la confirmación definitiva llegó en septiembre de ese mismo año, cuando fueron fotografiados besándose en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles.

Desde entonces, han ido dejando pequeñas pistas de su relación en distintos eventos, aunque sin caer en la sobreexposición mediática. Han sido vistos juntos en el US Open, en los Globos de Oro 2024 y en diferentes fiestas de Hollywood, siempre manteniendo un perfil bajo.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet | Gtres

Una relación discreta

A diferencia de otros romances de Kylie Jenner, su relación con Timothée Chalamet ha estado marcada por la discreción. No publican fotos juntos en redes sociales ni conceden entrevistas hablando de su historia de amor, pero su presencia en eventos clave demuestra que lo suyo es una relación formal.

Además, algunos medios estadounidenses aseguran que el actor ya ha sido presentado a la familia de Kylie y que ha compartido momentos con Stormi y Aire, los hijos que la empresaria tuvo con Travis Scott.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro | Getty Images

Su comentado cambio de estilo

Desde que están juntos, los fans no han dejado de comentar en redes sociales cómo la relación ha influido en el estilo de ambos. Mientras algunos opinan que Timothée ha adoptado un aire menos sofisticado y más extremado desde que está con Kylie, otros creen que es ella quien ha suavizado su imagen, apostando por looks más minimalistas y elegantes.

No obstante, parece que su evolución de estilo ha sido mutua. A ella la hemos visto con vestimentas en colores neutros y a él, luciendo looks más urbanos y sumándose a la tendencia de la logomanía. Han llegado a coordinarse tan bien en sus apariciones públicas que para muchos ya son una de las parejas más icónicas del momento.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet | Gtres

¿Boda a la vista?

La aparición de Kylie y Timothée con anillos a juego en los BAFTA ha sido el detonante perfecto para las especulaciones. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, los seguidores de la pareja ya fantasean con la posibilidad de una futura boda. ¡Hay incluso quienes aseguran que ella está embarazada!

Veremos si poco a poco la pareja comienza a darnos pistas sobre el avance de su relación en las redes sociales.