Jerséis navideños: Dónde comprar los más bonitos para toda la familia

Aunque hayan irrumpido con fuerza en España, la moda de los jerséis de Navidad no es nuestra, si no que como muchas otras cosas, nos llega de Estados Unidos. De hecho, el tercer viernes del mes de diciembre se celebra el Día internacional del jersey navideño feo.

Pero el concepto del "ugly jumper" se ha ido transformando y desde hace años, firmas como Lefties, Vertbaudet, Zara, H&M, Pull&Bear, Asos, Mango o C&A ofrecen sus jerséis e Navidad. En este caso, no son nada feos, al contrario, están diseñados para que los puedas lucir en tus outfits navideños.

Cuándo usar un jersey de Navidad

Con la llegada de las reuniones de empresa y familiares, una apuesta segura es, sin duda, apostar por un jersey de Navidad. Temporada tras temporada, las propuestas de esta prenda se han ido estilizando, por lo que no es nada extraño localizar en las colecciones de otoño-inverno jerséis que podemos adaptar con total tranquilidad a nuestro día a día.

Súmalos a tus prendas habituales, ya sean básicas o de tendencia, y no fallarás.

Los hay para todos los gustos y todos tienen un denominador común: son calentitos, gustosos y nos protegen del frío. Puedes optar por los diseños con los estampados más originales y divertidos –con renos, Papá Noel, copos de nieve o bastoncillos de caramelo- o por algunos más discretos, sencillos y sutiles, también acordes a las fiestas navideñas.

¿Necesitas más argumentos para hacerte con tu jersey navideño ideal? No te lo pienses más y haz de esta prenda un elemento imprescindible de tus celebraciones.

Hemos hecho una selección de las opciones más bonitas. ¡Descúbrela!

Jerséis de Navidad para toda la familia

Una prenda divertida para los mayores y también para los pequeños de la casa. Cuenta con diseños navideños –copos, renos y árboles- de color blanco y está confeccionado en un agradable tejido de punto rojo. Lo puedes comprar en Lefties por menos de 13 euros.

Jerseis navideños para toda la familia. | lefties.com

En Vertbaudet tienen una bonita colección cápsula para toda la familia. Destaca este jersey muy suave aplicado en la parte superior del cuerpo. Está disponible en color rojo y también en verde pino y son asequibles, puesto que el más caro no llega a los 33 euros.

Jerséis de Navidad para toda la familia. | verbaudet.es

Jerséis de Navidad para niños

Este jerseynavideño de punto suave en color gris jaspeado con Rodolfo y Papá Noel como protagonistas te arrancará una sonrisa. Lo tienes en C&A y es una de las opciones más económicas, no llega a los 15 euros.

Jersey de Navidad para niños. | c-and-a.com

Para quienes buscan una opción más discreta para niños, este jersey de punto y cuello redondo acolchado con motivos jacquard es una opción ideal. Es de Zara y su precio ronda los 20 euros.

Jersey de Navidad para niños. | zara.com

Jerséis de Navidad para mujer

"Let it snow, sparkle & cheer", es el mensaje de este diseño de corte relajado y cuello redondo de H&M, que combina el rosa con el rojo, el verde, el azul y el blanco. Su precio no llega a los 40 euros.

Jersey de Navidad para mujer. | hm.com

Porque el blanco nunca falla. En Pull&Bear puedes encontrar este jersey de punto confeccionado en ochos, de cuello redondo con detalles de motivos print navideño bordado en el pecho. Sin rebaja cuesta 30 euros.

Jersey de Navidad para mujer. | pullandbear.com

Jerséis de Navidad para hombre

Para hombre, este jersey verde con diseño navideño de grecas alpinas con ciervos de punto es una gran opción. Es de Asos y su precio se acerca a los 33 euros.

Jersey de Navidad para hombres. | asos.com

Para los amantes de las sudaderas que quieran lucir también motivos navideños, Mango ha diseñado este modelo. De color blanco, con capucha y un simpático bordado de Papa Noel y un reno, su precio no llega a los 30 euros.

Sudadera de Navidad unisex. | shop.mango.com

Jerséis de Navidad para mascotas

En Lefties regresa su Pet Collection para compartir el espíritu navideño con nuestros perros y gatos. Mímalos por menos de 10 euros con algunas de estas prendas pensadas para que las mascotas no pasen frío.