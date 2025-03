Grace Villarreal se va de tiendas para comprobar si la ropa queda igual que en el maniquí

A pesar de que las redes sociales están repletas de creadoras de contenido, las más veteranas, aquellas que comenzaron con sus blogs y canales de YouTube, siguen siendo una gran inspiración, reinventándose e innovando en cada publicación. En este sentido, recientemente, Grace Villarreal ha iniciado una nueva serie de Reels bajo el título MANIQUÍ VS REALIDAD. En estos vídeos, la vemos recorriendo tiendas y replicando los looks expuestos en los maniquíes para mostrar cómo quedan realmente esas prendas en un cuerpo de carne y hueso.

¿El resultado? Depende del conjunto. Algunos pierden toda la gracia cuando los luce una persona real, mientras que otros son todo un acierto.

Los looks de maniquí de Mango

El pasado mes de noviembre, vimos a Grace pasando un buen rato en Mango probándose los estilismos exhibidos en la tienda. El primero, un vestido corto de fiesta marrón con fular al cuello, no le convence nada una vez puesto. En cambio, el conjunto de pantalón de traje y top con cinturón le sienta como un guante. Para terminar, un look de minifalda, americana y jersey de cuello alto, combinado con botas altas, le favorece tanto como al maniquí.

Los looks de maniquí de Zara

La primera prueba en Zara es un auténtico desastre. Grace se fija en un maniquí con un conjunto protagonizado por una cazadora de ante, la prenda estrella de este inicio de año. Pero al probarse el look completo, nada funciona: la chaqueta se abre, la blusa "tenía una tela extraña" y los zapatos eran demasiado anchos, lo que hacía que el pie pareciera gigante.

Pero la creadora de contenido no se rinde y da otra vuelta por la tienda en busca de otro maniquí en el que inspirarse. Este segundo intento (spoiler) sí funciona. Se viste con una falda midi blanca acampanada, una camisa de cuadros en tonos blancos y rojos y una cazadora de cuero color cereza a modo de capa. El resultado fue muy favorecedor y a la influencer le encantó.

Los looks de maniquí de Maje

"El largo de los vestidos es perfecto", valora Grace sobre esta firma francesa de lujo accesible tras probarse un vestido celeste acampanado, que el maniquí del escaparate luce con una cazadora a juego, mocasines y uno de los bolsos con flecos más característicos de la marca. La influencer queda encantada con el look.

Después, se prueba un estilismo de rebajas compuesto por un vestido de tweed blanco, combinado con botas y bolso negro. En esta ocasión, el conjunto no le queda tan bien porque no había su talla, pero los seguidores podemos comprobar que, sacado de la percha, este look parece aún más bonito.

Por último, se prueba un vestido rejilla blanco y largo, que, combinado con zapatos en punta del mismo color, le parece ideal.

Esta serie de vídeos está teniendo una gran acogida entre sus seguidores, quienes comentan con entusiasmo cada look. ¿Y tú, con cuál te quedas?