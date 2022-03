Americanas flúor: Stradivarius tiene la versión renovada de este básico de entretiempo

Las amantes de la moda estamos contando las horas para que, al fin, podamos empezar a lucir nuestros nuevos vestidos, faldas, pantalones cortos y sandalias. Pero, para que llegue ese momento, aún queda una larga temporada de entretiempo en la que no podemos dejarnos la chaqueta en casa.

La parte mala de la primavera es que el tiempo se vuelve tan impredecible, que acertar con nuestro outfit diario se convierte en misión imposible. Al mediodía vamos demasiado abrigadas y, en cambio, nos faltan capas al final de la jornada.

Una prenda básica para estos días, en los que no hace ni frío ni calor, es la americana. Después de pasarse todo el invierno bajo los abrigos, cuando llega el buen tiempo se convierte en la protagonista de nuestros looks y pasa utilizarse como chaqueta.

Sin embargo, muchas veces nos da pereza ponérnosla porque sus estampados suelen ser demasiado sobrios y de colores oscuros, más apropiados para el otoño. Cuando es primavera, nos apetece lucir colores más llamativos y vibrantes y aún más esta temporada, que los colores vivos son tendencia.

La americana flúor de Stradivarius

Esta primavera, en Stradivarius podemos encontrar la americana que cumple con todos nuestros requisitos de entretiempo. En su nueva colección ‘Colores’, podemos encontrar esta prenda con solapas, manga larga y hombros marcados en 10 colores distintos, muchos de ellos, flúor.

Americanas de colores | Stradivarius

Es oversize y larga -tipo vestido-, por lo que quedará ideal si la usamos como chaqueta, encima de blusas, vestidos y todo tipo de conjuntos. Además, a pesar de que este tipo de prenda se suele llevar abierta, se puede cerrar con dos botones frontales. Su precio es de 35,99 euros y su referencia 5918/583-V2022.

También puedes optar por la típica versión oversize, algo más corta, que está disponible en 7 colores. Eso sí, en muy pocas tallas. Su referencia es 5910/792-V2022 y tiene el mismo precio.

Atrévete a combinarla

En esta cápsula de la marca de Inditex, también podemos encontrar tops, corsets y pantalones en colores flúor. Por lo que, si eres de las que les gusta arriesgar a la hora de vestir y probar nuevas combinaciones, te animamos a que conjuntes estas piezas entre sí.

¿Qué parece la americana naranja encima del corset rosa? ¿O el pantalón amarillo con el top con cuello perkins y la americana lilas? Hay muchísimas posibilidades.

Influencers con americanas a todo color

Si no te atreves a crear looks con estas prendas tan coloridas, prueba de copiar a las it girls españolas. Ellas ya han empezado a llevar esta tendencia.

Dulceida, por ejemplo, combinó un traje verde con un bolso Jacquemus rosa. Una combinación que puede alegrar cualquier espacio, aunque sea “muuu feo”, como dice la influencer en este post.

En cambio, Cristina Pedroche apostó todo al fucsia, una decisión muy acertada con su tono de pelo y de piel, ya que le resalta el moreno.

Pero, sin duda, te animamos a seguir el ejemplo de Rebeca Terán que combinó pantalón fucsia, top verde y chaqueta naranja… ¡Y estaba ideal!

