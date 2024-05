Arantxa de Benito critica a su hija Zayra tras enseñar en redes la casa familiar de Marbella: "La verdad es que no debería"

Guti y Arantxa de Benito se convirtieron en abuelos hace poco más de un año. Un momento lleno de felicidad salpicado solamente por la comentada ausencia del exfutbolista en el bautizo de su nieto. Pero su hija Zayra se encargó de aclarar cualquier duda, justificando a su padre.

Así, tras un año de crianza del pequeño Hugo junto a su pareja, Miki Mejías, la joven aprovechó unos días de relax para viajar hasta Marbella. Aunque no sin polémica.

Zayra compartió varias imágenes de su estancia en su residencia de la playa y fue criticada en las redes sociales por hacer un house tour y mostrar el amplio terreno que posee su familia. Muchos señalaron que la joven solo se aprovechaba de la "casa de papá" y otros decían que necesitaba "una reforma con urgencia".

Unos días después de esto, su madre ha reaparecido y, lejos de defenderla, se ha mostrado molesta con la actitud de su hija.

"Pues la verdad es que no debería, no debería hacer esas cosas, sobre todo porque la casa no es suya", aseguró como ves en el vídeo de arriba mientras se reía.

Zayra Gutiérrez y su madre Arantxa de Benito | Gtres

Arantxa entiende que "en las redes todo el mundo enseña lo que le apetece, pero yo no soy muy partidaria de precisamente enseñar las cosas tan privadas".

"Por seguridad más que nada. Estamos en una casa de verano, de mis padres de hace muchos años y es la casa familiar", advertía, y es que en los últimos meses hemos visto cómo multitud de famosos han sufrido robos en sus viviendas.

Por ejemplo, Sergio Ramos, Miguel Bosé o María del Monte.