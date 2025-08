Meghan Markle, 44 años reinventándose: actriz, activista, escritora… y ahora empresaria del vino

Este 4 de agosto de 2025, Meghan Markle celebra sus 44 años con una vida muy distinta a la que imaginó hace dos décadas. Lejos del Reino Unido y del estricto protocolo real, la duquesa de Sussex se ha convertido en una figura polifacética que no deja de sorprender con cada paso que da. Mientras se consolida su marca de estilo de vida, As Ever, Meghan sigue explorando nuevas vías creativas, profesionales y personales desde su hogar en Montecito, California, junto al príncipe Harry y sus dos hijos.

Si algo nos ha enseñado Meghan es que su historia no se resume en ser la mujer de un príncipe. Hoy, en su cumpleaños, repasamos todas esas facetas que convierten a Meghan Markle en una de las figuras más fascinantes de la familia real británica.

Meghan Markle y el príncipe Harry en los Juegos Invictus | Gtres

Rachel Zane en Suits y mucho más

Antes de casarse con el príncipe Harry en 2018, Meghan era una actriz en pleno auge gracias a su papel de Rachel Zane en la serie Suits, aunque su carrera arrancó mucho antes. Participó en producciones como Hospital General, 90210 o Fringe, y tuvo pequeños papeles en cine junto a actores como Robert Pattinson (Recuérdame) o Jennifer Aniston (Quiero matar a mi jefe). Su carrera prometía, pero fue el amor quien la llevó a tomar otro rumbo.

Meghan Markle en Suits | Gtres

Una calígrafa con talento oculto

Lo que pocos saben es que, además de actuar, Meghan también se ganaba la vida como calígrafa profesional. Su caligrafía elegante y precisa le abrió puertas en el mundo de los eventos, llegando a escribir invitaciones de boda para celebridades. Una habilidad que demuestra su gusto por los detalles y lo artesanal que siguen presente en su vida actual.

Cocina y jardinería

Desde que abandonó la vida institucional, Meghan ha apostado por mostrar un perfil más relajado. En su serie documental Con amor, Meghan, abre las puertas a una finca en California para recibir invitados con una taza de té y compartir recetas, trucos de cocina, jardinería y hospitalidad.

Pero su amor por la cocina viene de lejos: en su antiguo blog, The Tig, ya compartía recetas y recomendaciones gastronómicas. (Y, por cierto… ¡Fue cocinando un pollo asado cuando Harry le pidió matrimonio!)

Es políglota

Otra curiosidad sobre la duquesa: es políglota. Además de hablar inglés a la perfección, Meghan domina el español, que aprendió durante una estancia en Argentina trabajando para la embajada de Estados Unidos. También estudió francés durante seis años, demostrando su habilidad con los idiomas.

Comprometida desde niña

Meghan lleva toda la vida defendiendo causas sociales. Con solo 12 años escribió una carta denunciando el sexismo de un anuncio, y desde entonces no ha dejado de implicarse en movimientos solidarios. Ha trabajado con la ONU Mujeres, One Young World y World Vision Canada, viajando a países como Ruanda, Afganistán o la India. En 2017 publicó en Time un artículo sobre la salud menstrual y la estigmatización que sufren muchas mujeres. Su activismo feminista le valió ser incluida en la lista de las personas más influyentes del mundo en 2018 y 2021.

Escritora desde los 15 años

Aunque pocos lo recuerdan, Meghan publicó su primer libro a los 15 años: A Face Without Freckles… Is a Night Without Stars, una oda a las personas con pecas. Más adelante, en 2021, lanzó el cuento infantil The Bench, inspirado en la relación entre Harry y su hijo Archie. La escritura ha sido siempre una de sus formas de expresión más constantes.

El vino como sello personal

La última faceta que ha querido potenciar es la enogastronómica. El pasado mes de julio, Meghan lanzó su primer vino rosado con As Ever, y justo ahora, coincidiendo con su cumpleaños, lanza su primer vino blanco. Un proyecto que tiene mucho de personal, ya que The Tig, su blog de juventud, recibió su nombre en honor al Tignanello, uno de sus vinos italianos favoritos.

Story de Meghan Markle | Instagram

¿Y ahora qué?

A sus 44 años, Meghan Markle sigue reinventándose. Sin miedo a cambiar de rumbo y decidida a vivir bajo sus propias normas, la exactriz se ha convertido en empresaria, madre, activista y creadora de contenido. Lejos del ruido mediático británico, Meghan parece haber encontrado su lugar. Y quién sabe cuántas facetas más le quedan por mostrarnos.