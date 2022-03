Sara Sálamo arremete contra Chris Rock por sus desafortunadas palabras hacia Jada Pinkett y Penélope Cruz

Si hay unos Oscar que indudablemente han pasado a la historia esos son los celebrados este pasado domingo después de que el Teatro Dolby de Los Ángeles se hiciera testigo del violento incidente protagonizado por Chris Rock y Will Smith tras el desafortunado 'chiste' que el cómico le gastó a Jada Pinkett.

El famoso bofetón ha sido el impasse para que ahora haya salido a la luz el largo historial del trío más comentado del momento en el que figuran varios episodios de tensión por parte de los dos actores, así como una presunta relación entre el comediante y la actriz en el pasado.

Sea como fuere, lo cierto es que desde la madrugada del pasado fin de semana han sido muchos los rostros conocidos que se han pronunciado sobre lo sucedido. Infinitas opiniones dispares sobre la actitud que ambos intérpretes protagonizaron durante la ensombrecida ceremonia inundan ahora el universo 2.0.

Por su parte, son muchos los que tachan la acción de Will como injustificable, mientras que otros ven inadmisible que se pueda jugar, independientemente del contexto en el que tenga lugar, con la enfermedad de una persona.

Todo un suceso que ha dado la vuelta al mundo y al que compañeros de profesión de distintas nacionalidades no han dudado en reaccionar. Como ha sido el caso de Sara Sálamo, quien no solo se ha pronunciado sobre el comentario hacia la alopecia autoinmune de Jada, sino también sobre el cual Penélope Cruz se convirtió en la protagonista de una broma machista del guionista.

"¿Sabéis quién tiene el trabajo más difícil esta noche? Javier Bardem y su mujer están los dos nominados. Ahora, si ella pierde, ¡él no puede ganar!'', fueron las palabras con las que Rock se refirió a la icónica actriz sin mencionar en ningún momento su nombre sino definiéndola como 'mujer de', obviando así la larga y prestigiosa trayectoria de la intérprete.

Es por eso que ahora la canaria ha hecho uso de sus redes y a través de su cuenta de Twitter ha cargado contra las intolerables palabras del cómico: 'Límites del humor... el eterno debate. Pensaba que lo que no era debatible es que los chistes sobre el físico ya no hacen gracia. También que la violencia no la toleramos. Y por supuesto, el hartazgo de tener talento y reconocimientos, pero que se refieran a ti como: 'la mujer de'…''.

Seguro que te interesa...

Penélope Cruz se convierte en la protagonista de los Premios Oscar con su elegante y original vestido de Chanel