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HA SIDO INTERVENIDO DE UNA MANO

Virginia Troconis se desahoga después de que su hijo Manu haya tenido que ser operado: "Días de mucha tensión"

Manu, el hijo mayor del torero Manuel Díaz El Cordobés y de Virginia Troconis, ha tenido que ser operado de la mano en Madrid tras un imprevisto.

Virginia Troconis y Manuel Díaz El Cordobés, en un evento en Madrid

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

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José María
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Han sido días de tensión para Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis. Lo que prometía ser una tranquila Semana Santa en familia terminó con un inesperado susto: su hijo Manu, de 21 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la mano.

Ha sido la propia Virginia quien desveló la noticia a través de sus redes sociales, ha explicado que su hijo había sufrido "un pequeño percance" que obligó a su paso por quirófano. La intervención tuvo lugar en Madrid, donde reside actualmente Manu por sus estudios universitarios.

Virginia Troconis en sus storys de instagram
Virginia Troconis en sus storys de instagram | Instagram

"Han sido días de mucha tensión y de mucho estrés", confesaba la modelo, que prolongó su estancia en la capital para acompañar a su hijo durante la operación.

Afortunadamente, todo ha salido bien. Manu se encuentra recuperándose favorablemente, lo que ha permitido a su madre retomar poco a poco su agenda profesional con mayor tranquilidad y volver a Sevilla.

Publicación de Virginia Troconis
Publicación de Virginia Troconis | Redes Sociales

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