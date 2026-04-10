HA SIDO INTERVENIDO DE UNA MANO
Virginia Troconis se desahoga después de que su hijo Manu haya tenido que ser operado: "Días de mucha tensión"
Manu, el hijo mayor del torero Manuel Díaz El Cordobés y de Virginia Troconis, ha tenido que ser operado de la mano en Madrid tras un imprevisto.
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Han sido días de tensión para Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis. Lo que prometía ser una tranquila Semana Santa en familia terminó con un inesperado susto: su hijo Manu, de 21 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la mano.
Ha sido la propia Virginia quien desveló la noticia a través de sus redes sociales, ha explicado que su hijo había sufrido "un pequeño percance" que obligó a su paso por quirófano. La intervención tuvo lugar en Madrid, donde reside actualmente Manu por sus estudios universitarios.
"Han sido días de mucha tensión y de mucho estrés", confesaba la modelo, que prolongó su estancia en la capital para acompañar a su hijo durante la operación.
Afortunadamente, todo ha salido bien. Manu se encuentra recuperándose favorablemente, lo que ha permitido a su madre retomar poco a poco su agenda profesional con mayor tranquilidad y volver a Sevilla.
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