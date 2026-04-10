Virginia Troconis se desahoga después de que su hijo Manu haya tenido que ser operado: "Días de mucha tensión"

Han sido días de tensión para Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis. Lo que prometía ser una tranquila Semana Santa en familia terminó con un inesperado susto: su hijo Manu, de 21 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la mano.

Ha sido la propia Virginia quien desveló la noticia a través de sus redes sociales, ha explicado que su hijo había sufrido "un pequeño percance" que obligó a su paso por quirófano. La intervención tuvo lugar en Madrid, donde reside actualmente Manu por sus estudios universitarios.

Virginia Troconis en sus storys de instagram | Instagram

"Han sido días de mucha tensión y de mucho estrés", confesaba la modelo, que prolongó su estancia en la capital para acompañar a su hijo durante la operación.

Afortunadamente, todo ha salido bien. Manu se encuentra recuperándose favorablemente, lo que ha permitido a su madre retomar poco a poco su agenda profesional con mayor tranquilidad y volver a Sevilla.