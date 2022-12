Violeta Mangriñán habla de aceptar sus sentimientos y Laura Escanes y Dulceida se sienten identificadas

Desde hace algunas semanas Violeta Mangriñán cuenta a sus seguidores que está pasando su etapa más dulce, pero también una de las más duras. Y es que, aunque ser mamá de Gala le llena de alegría, la falta de sueño, el cansancio y los problemas de salud de su perrita Canela le están pasando factura.

A esto se le suma que ser un personaje de la vida pública implica tener 'haters' y que hablen de ti y, en un momento tan sensible, Violeta ha compartido que no lo está llevando nada bien.

Una semana después de exponer las críticas que subía en una foto con su hija, la influencer ha compartido un post sobre la importancia de aceptar los sentimientos.

El post dice así: "Nunca tienes que disculparte por tener sentimientos. No eres dramático. No estás exagerando. Tus emociones son válidas, independientemente de si los demás lo entienden o no".

La influencer ha compartido este post después de confesar que la preocupación que siente por Canela y la pequeña Gala es muy grande y que solo pueden entenderlo las personas que tienen mascotas y niños.

Poco después, la misma frase era compartida por otra influencer, Laura Escanes, y añadía una nota mencionando a Violeta: "Se lo he visto a Violeta y lo robo porque no puedo sentirme más identificada. Por aquí una más del team intensidad".

Violeta recibía de muy buena gana el comentario de Laura y le daba la bienvenida a su "club de las intensitas", pues ambas han defendido varias veces la necesidad de mostrar en redes también la parte mala de sus vidas.

Así, cabe recordar que Laura todavía está en el ojo del huracán en cuanto a su polémica ruptura con Risto Mejide se refiere y también a su incipiente noviazgo con Álvaro de Luna.

No ha tardado mucho Dulceida en unirse al "club", pues la influencer también ha compartido la publicación para hacer hincapié una vez más en la importancia de validar las emociones.

Por su parte, Dulceida se encuentra también en medio del debate público, pues son muchos los rumores que insinúan que podría estar dándose otra oportunidad con su exmujer, Alba Paul.

Sin embargo, por ahora, ninguna de las dos ha confirmado ni desmentido esta información y la última noticia que tenemos es que se consideran muy buenas amigas.

Sea como sea, lo que está claro es que Violeta, Laura y Dulceida tienen claro que las emociones son importantes y que darles su lugar tanto en su día a día como en redes cada vez es más importante.

