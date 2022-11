Violeta Mangriñán confiesa lo que cada vez le da más pánico desde que es madre: "Me falta el aire"

La pequeña Gala llegó a los brazos de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio este 31 de julio y desde entonces mamá y papá no podrían estar más contentos.

A la felicidad incesante por tener a la pequeña en brazos se le suma también la preocupación constante de Violeta por su primera hija.

Y es que la influencer ya ha contado en alguna ocasión que está muy feliz, pero que no está siendo un camino de rosas, pues últimamente sufre mucho estrés y también alguna que otra bajada de tensión.

Ahora, de camino al bautizo de su 'sobrino' Fabian, el primer retoño de su amiga Carla Barber, Violeta ha hecho una confesión que ha sorprendido a sus seguidores.

Era con una foto en la que enseñaba un bocadillo de jamón donde confesaba que desde que supo que estaba embarazada "cada vez me da más pánico volar" y eso que, por su trabajo, estaba muy acostumbrada a hacerlo.

"No me subo a un avión sin mi bocadillo de jamón, así por lo menos, si pasa algo, me voy al otro barrio bien comida", escribía en Instagram.

Así, confiesa que "tengo que ir a terapia" porque su miedo cada vez va a más: "Me falta el aire y me pongo muy nerviosa. Estando embarazada ya me pasaba, pero desde que tengo a Gala más".

Ante lo mal que lo pasa ha decidido "volar lo menos posible" y antes de despegar dejaba una historia donde mostraba su miedo: "Ay virgencita, protégeme y déjame disfrutar de Gala hasta mis 100 años de vida".

Horas más tarde Violeta reaparecía sana y salva en Canarias en el bautizo del hijo de Carla Barber y también a la revelación del sexo del próximo bebé que la doctora está esperando.

