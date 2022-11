Violeta Mangriñán estalla tras las críticas por su "cara de asco" con Fabio Colloricchio: "Culpen a mi madre"

Desde que Violeta Mangriñán fue madre su vida y la de su chico, Fabio Colloricchio, ha dado un giro de 180 grados. La alegría de tener a la pequeña Gala entre sus brazos no se disipa, pero no están siendo unos meses fáciles para la pareja.

Y es que la influencer lleva ya algunas semanas preocupando a sus seguidores por su estado de salud, pues no hace mucho Violeta Mangriñán confesó que se había desmayado.

Ha sido durante la gala de este viernes de Los40 Music Awards cuando Violeta ha sido grabada junto a su chico y sus seguidores han empezado a hacer preguntas sobre en qué punto se encuentra su relación.

Es más, era la misma Violeta la que compartía algunos de los comentarios que había recibido: "Uy qué cara tiene ella de mala hostia", "seguro que han tenido pelea antes de llegar", "tiene cara de asco", "qué cara de prepotente".

Captura Instagram Violeta Mangriñán | @violeta

Y es que, según la influencer, no había pasado nada: "La gente que piensa que pongo mala cara o cara de asco, no me conocen, señores, es mi cara".

"Puedo estar pensando en ponis y arcoiris de colores y sigo teniendo esa cara. No me la puedo cambiar. Culpen a mi madre por haberme parido así", escribía la influencer.

Captura Instagram Violeta Mangriñán | @violeta

Y es que asume que tiene cara de "cansancio", pero no es una cara "triste ni de asco". La influencer dejaba un último mensaje: "No se monten película que ni Pedro Almodóvar".

En cuanto a su chico, ha aclarado que sigue igual de enamorada de Fabio: "Qué cañón de novio tengo, joder, casi 4 años viéndole la cara y lo sigo pensando cada día".

