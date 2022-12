El vídeo de Ezequiel Garay que demuestra que no quiere hablar de su separación de Tamara Gorro

En torno a las 16:00 horas de este lunes, las historias de Instagram de Tamara Gorro se convertían en el escenario desde donde comunicó su separación definitiva de Ezequiel Garay. Una inesperada noticia que llegaba apenas seis meses después de que ambos anunciaran su reconciliación tras la crisis sentimental que atravesaron a principios de este año.

Un "mejor juntos" que finalmente parece que no ha podido ser, tal y como la propia influencer quiso informar de primera mano antes de que su 'familia virtual' se enterara por la prensa: "Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún otro medio de comunicación. Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado".

La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' quiso destacar "el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos", además de pedir consideración ante tal delicada decisión: "Por mi propia salud no quiero hablar sobre el tema, ya que no me hace bien. Es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto", expresó antes de dar las "gracias" y finalizar su comunicado con un corazón rojo.

Tamara Gorro anuncia su separación definitiva de Ezequiel Garay | Instagram (tamara_gorro)

Quien por el momento guarda silencio tanto en sus redes como públicamente, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, es el otro protagonista de la historia. Parece que el exfutbolista ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano y, en el interior de su vehículo y sin bajar la ventanilla, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa evitando así pronunciarse, al menos por ahora, sobre su ruptura definitiva. Al contrario que Tamara que, tal y como hizo en el programa de Antena 3 en el que colabora y en la fiesta de Navidad de Atresmedia, sí habló brevemente sobre cómo se encuentra.