Tamara Gorro habla de su relación con Ezequiel Garay: "¿Qué pareja es perfecta?"

Día inolvidable el que Tamara Gorro ha vivido este domingo. Y es que, la influencer ha sido la encargada de dar el pregón de Móstoles.

Un momento muy especial que ha vivido rodeada de su familia y derrochando amor y complicidad con Ezequiel Garay, al que está más unida que nunca tras un 'impass' de varios meses en su relación que les sirvió para darse cuenta de lo enamorados que están.

Radiante con un elegante diseño en color blanco y "temblando" por la emoción y los nervios de verse aclamada por miles de mostoleños, Tamara dio el pistoletazo de salida a las fiestas de su localidad natal con un emotivo discurso en el que, como no podía ser de otro modo, ha estado muy presente su 'princesa' Valeria, fallecida de cáncer a finales de julio y a la que la comunicadora ha querido dedicar el pregón.

"Vecinos, amigos, familia, me habéis hecho muy feliz. Esto es lo que más ilusión me hace en esta vida. Aparte de dedicárselo a mi yaya, mi abuelo, mis sobrinas, mi marido, que está ahí, mis hijos, permitidme que se lo dedique a una persona muy especial: he perdido hace un mes y medio a mi niña, fue la última noticia que le pude dar. Le dije: tu tía Tamara va a dar el pregón en Móstoles. Antes de irse al cielo, se puso muy contenta y esto, princesa, va por ti porque está saliendo muy bien", ha recordado muy emocionada.

Un emotivo discurso en el que además ha presumido de su amor por su ciudad natal, ganándose el aplauso de sus vecinos, a los que saludó desde el balcón del Ayuntamiento rodeada de su familia antes de protagonizar un beso de película con Ezequiel Garay, de quien se confiesa enamoradísima.

¿En qué punto está su relación con Ezequiel Garay?

"Todo está bien", eso sí, Tamara confiesa que "a nivel emocional, soy sincera, no". "Hay baches, se superan, se continúan, se bajan...", le ha contado a Europa Press en exclusiva y añade: "¿Qué matrimonio, qué pareja, es perfecto en este mundo? No me lo creo, es que no existe una pareja idílica, no existe, no me lo creo, lo siento", se reafirma.

"Discutes, te enfadas, te arreglas, te quieres, te odias, luego te amas... Así es la vida", reflexiona la creadora de contenido, quien cree en las segundas oportunidades, y reconoce que al exfutbolista le ama "por siempre".

Tamara Gorro, emocionada recuerda a su 'princesa'

Emocionada, Tamara ha recordado a su princesa, reconociendo que todavía le cuesta mucho hablar de ella porque su muerte está "muy reciente todavía y no estoy preparada".

"Mes y medio, el 28 de julio. Desde ese día hay un antes y un después en mi vida. Ha cambiado todo en mí. Siento paz, siento compañía, siento fuerza, pero lo llevo mal. Cuando estás mal, te levantas, te pones el disfraz de 'ah, estoy bien' y luego estás hecho una mierda. Creo que nos pasa a todos, pero poco a poco. Ha sido un verano muy movido y no me ha dado tiempo a asumir nada", confiesa.

Y es que, el fallecimiento de la pequeña Valeria ha supuesto un durísimo golpe para la influencer, que todavía lucha por superar su depresión: "No sé cómo va mi recuperación. He quedado con mi psiquiatra ahora a ver si me da una buena noticia y me dice 'se acabó ya'. Yo creo que poco a poco. Las ganas de salir del pozo las tengo, sin duda. Voy a salir, sí".

Habla sobre los abusos sexuales que sufrió de pequeña

Por último, la influencer se ha pronunciado sobre los abusos sexuales que sufrió siendo tan solo una niña y de los que ha hablado por primera vez en su último libro, 'Cuando el corazón llora'.

"Ese libro lo escribí para yo sentirme libre. No soy consciente de la magnitud de mi confesión, pero creo que no tenemos que avergonzarnos de nada (...) Hoy en día no me cuesta relatar lo que viví, pero espero que ese hombre esté muerto. Hay gente que abusa de niños, asesinos, ladrones, gente que hace el mal no quiero en esta vida, lo siento, soy muy sincera, lo tengo que decir así", concluye.

Seguro que te interesa...

Tamara Gorro cumple emocionada la gran promesa que le hizo a su "princesa" antes de que muriera