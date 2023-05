Vicky Martín Berrocal habla sobre lo "difícil" que es llegar a aceptarse: "Yo no he venido a cumplir unos cánones de belleza"

'La felicidad ni tiene talla ni edad' lleva ya dos meses a la venta y, "si Dios quiere", a puntito de caramelo de su cuarta edición. Así lo ha confesado su autora Vicky Martín Berrocal que, a la salida de su última firma de libros, se ha detenido con la prensa para profundizar en la obra que tan buena acogida ha tenido entre sus lectores y por la que ha recibido "tanto cariño".

Un proyecto con el que la diseñadora busca desmantelar los estándares que la sociedad ha impuesto durante tantos años a las mujeres. Un libro que presentó el pasado mes de marzo durante su entrevista en 'El Hormiguero' donde se desnudó emocionalmente ante el público para hablar de los complejos, miedos e inseguridades que sufrió durante una gran parte de su vida y del que ahora ha vuelto a sincerarse con los micrófonos de Europa Press en exclusiva.

"Es difícil llegar a aceptarse, ¿sabes?, es complicado. Pero hay que hacer un trabajo. Tenemos que sacar las herramientas y cada uno tiene unas cartas y cada uno tiene una vida... Pero sí creo que tenemos que empezar a mirarnos al espejo y ser generosos con nosotros y decir 'ya está, ya vale. Yo he venido a vivir y a ser feliz. Yo no he venido a cumplir unos cánones de belleza'. Eso es secundario y nos tenemos que quedar con eso. Hay cosas mucho más importantes", explica la influencer, que resalta la importancia "de sentirse bien en tu piel" puesto que es lo único que va a hacer que uno se enfrente "al día a día, a la vida, que no es nada fácil".

Todavía atónita por el gran éxito de su libro, la también actriz reconoce que "es un regalo" y confiesa que su triunfo como escritora no entraba en sus planes: "Yo no quería vender libros, yo solo quería que la mujer tuviese ese chute que necesita", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.