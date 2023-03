Vicky Martín Berrocal habla de sus problemas con las tallas: "He llorado con la 46 y también con la 40"

Tras el paso de Edurne, Bárbara Rey y Laura Pausini por el programa de Antena 3 era Vicky Martín Berrocal quien este jueves 9 de marzo se convertía en la última invitada de 'El Hormiguero'. La diseñadora ponía el broche de oro a una especial semana presentando su nuevo libro, 'La felicidad ni tiene talla ni edad', en una entrevista donde se desnudó emocionalmente ante el público para hablar sobre los complejos, miedos e inseguridades que sufrió durante una gran parte de su vida.

"No quiero quedar solo como una mujer que vende vestidos. Tengo un altavoz y quiero usarlo. Entonces, como hay muchas mujeres que me han dado todo, prácticamente lo que soy, y que me han acompañado pues he dicho 'ya está', yo tengo que gritar esto y tengo que decir 'basta'", ha comenzado explicando.

La escritora asegura que "lo más importante que tenemos es la vida y lo único que tenemos que hacer es vivirla y ser feliz y mirarte al espejo y ser generosa contigo" sin juzgarse.

Vicky Martín Berrocal en 'El Hormiguero' | GTRES

"Yo he llorado", reconoce la empresaria, sin embargo, asegura que no lo ha hecho "por una talla". Y es que, como relata, "yo he tenido una 46, he tenido una 40, he tenido muchas tallas pero he llorado con la 46 y también he llorado con la 40".

"No era una cuestión de mi cuerpo, era una cuestión de que yo, no sé, me inculcaban. Dices, '¿te han llamado gorda? Sí, me han llamado gorda'. Y después con veintitantos años ya no me lo llamaban pero iba a un showroom y tenía una fiesta, quería buscar un vestido y no me lo decían, pero no había vestido para mí, me estaban diciendo lo mismo", rememora.

Vicky Martín Berrocal confiesa que "he limitado mucho mi vida por eso, por el cuerpo y por muchas otras cosas más" y pone como ejemplo algún delicado momento de su infancia, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Pablo Motos y Vicky Martín Berrocal en 'El Hormiguero' | GTRES

Con el corazón en la mano, la madre de Alba Díaz le revela a Pablo Motos que ha vivido siempre con miedos. Algo por lo que se creó "un caparazón" que realmente tenía "fisuras" por las que entraba "ese dolor".

"Me miraba al espejo y no me gustaba y he llorado mucho. Hay muchas veces que me he quedado en mi casa porque no sabía qué ponerme, no me gustaba yo. Y hoy por hoy me doy cuenta que a todas nos pasa lo mismo", explica y, de manera contundente, expresa alto y claro que "ya está bien".