Vicky Martín Berrocal publica una foto en bañador de su viaje a Bahamas: "Juraría que es la primera que cuelgo así"

Vicky Martín Berrocal ya está de vuelta en España. Y es que, tras publicar su novela 'La felicidad ni tiene talla ni edad', la diseñadora se ha tomado unas semanas de vacaciones junto a su hija, Alba Díaz, y una cuantas amigas. Un viaje de chicas en el que se han ido tanto a las Bahamas como a Miami.

Mediante su perfil de Instagram, la influencer ha ido compartiendo numerosos posts de la estancia en los que irradiaba felicidad, sin embargo, recientemente tuvo que hacer frente a un desagradable comentario. Y es que hace unos días compartió una imagen en la que una seguidora le dijo que estaba "gorda", un comentario ante el que la diseñadora no pudo quedarse callada y decidió responder.

"Quiero decirte mujer, que ya no me hace daño leer mensajes como este porque ya he aprendido a aceptarme. Para que sepas algo más sobre mí y no solo te fijes en mi físico... Yo me miro al espejo y me gusto. Y créeme, eso es lo único que realmente me importa... ¡Pero me da mucha tristeza que una mujer escriba así de otra! Tenemos que ayudarnos... Te vendría bien leer mi libro #Lafelicidadnitienetallaniedad. Te lo dejo por si recapacitas en algún momento. Ojalá sea así", escribía.

Vicky Martín Berrocal responde a un seguidor | Instagram

Con el tiempo, Vicky ha conseguido que este tipo de críticas no le afecten y no causen un cambio en su forma de actuar en la redes sociales. Hace unas horas, la madre de Alba Díaz compartía en sus historias de Instagram un anuncio: "Esta noche a las 20:30/21 cuelgo un post. Prometo que es el último y os diría más... Juraría que es el primero que cuelgo así", una noticia que causaba gran expectación entre muchos usuarios, por descubrir el contenido de esa publicación.

Vicky Martín Berrocal anuncia que va a publicar un post | Instagram

La diseñadora ha publicado una imagen en la que, de lo más feliz dándose un chapuzón en el mar, presume de figura con un ajustado bañador negro a la que acompaña de una gran sonrisa en su rostro que le pone la guinda a la publicación: "Prometo que es la última de Bahamas", ha escrito. Un post que se ha llenado de mensajes bonitos hacia Vicky.