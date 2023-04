Vicky Martín Berrocal responde a una seguidora que la llama "gorda": "Ya no me hace daño leer mensajes como este"

En muchas ocasiones, Vicky Martín Berrocal ha hablado públicamente de muchas inseguridades que ha sufrido a lo largo de su vida y que han causado que no siempre haya estado feliz con su apariencia física. En su última visita a 'El Hormiguero', la diseñadora de moda presentó su libro 'La felicidad ni tiene talla ni edad', sobre el que explicó que en sus páginas ha volcado muchas reflexiones personales con las que la gente podrá conocer un poco más de su mundo interior.

Mediante sus redes sociales, Vicky muestra el buen momento por el que está pasando y lo feliz que se encuentra. Actualmente se encuentra de viaje con su hija, Alba Díaz: Primero han estado en una isla de las Bahamas y luego han puesto rumbo a Miami.

Estancias que la diseñadora ha compartido a través de sus redes con publicaciones. Sin embargo, una imagen en la que aparece en bikini y la cual ha publicado en sus historias de Instagram ha causado la respuesta de un usuario atacándola por su apariencia física: "¿Te ves bien?, yo te veo gorda", le ha comentado una seguidora. Un comentario que la madre de Alba Díaz no ha querido dejar pasar y que ha aprovechado para demostrar que este tipo de mensajes ya no le hacen daño.

"Quiero decirte mujer, que ya no me hace daño leer mensajes como este porque ya he aprendido a aceptarme. Para que sepas algo más sobre mí y no solo te fijes en mi físico... Yo me miro al espejo y me gusto. Y créeme, eso es lo único que realmente me importa... ¡Pero me da mucha tristeza que una mujer escriba así de otra! Tenemos que ayudarnos... Te vendría bien leer mi libro #Lafelicidadnitienetallaniedad. Te lo dejo por si recapacitas en algún momento. Ojalá sea así", se puede leer.

Vicky Martín Berrocal responde a un seguidor | Instagram

En estas últimas semanas, Vicky, ha tenido que hacer frente a algunas críticas similares a la anterior, ya que desde que su cambio físico muchos usuarios consideran que en las redes no se muestra siempre tal y como es. La última acusación que recibió fue también mediante su perfil de Instagram, donde publicó un carrusel de imágenes disfrutando con amigos y en la que muchos usuarios acusaron a la diseñadora de editar las fotografías.