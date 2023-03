Vicky Martín Berrocal, cuestionada por una foto ¿retocada?: Consideran que su cara no es la misma que la que se refleja en un cristal

Vicky Martín Berrocal está de estreno, el pasado jueves 9 de marzo acudió a 'El Hormiguero' para presentar su libro 'La felicidad ni tiene talla ni edad', una entrevista en la que la diseñadora se abrió con Pablo Motos y habló de muchas inseguridades que ha sentido en diferentes etapas de su vida. En este libro, Vicky ha volcado muchas de sus reflexiones personales con las que quiere que sus seguidores la conozcan un poco mejor.

En su entrevista con Pablo Motos, la diseñadora de moda confesó que con su cuerpo siempre ha tenido muchos miedos, y que incluso ha llegado a limitar su vida por su aspecto físico. Actualmente, Vicky confiesa que ha sabido canalizar esos miedos y encontrar el punto de equilibrio entre su mente y su aspecto físico.

Un libro que está siendo todo éxito, y a pesar de la apretada agenda que tiene ahora mismo, la diseñadora ha disfrutado de un día libre con su hija, Alba Díaz, su hermana Rocío y dos amigos, uno de ellos, la presentadora Eva González: "Este viernes me dio un respiro mi agenda y ni me lo pensé... Me puse el tacón y me eché a las calles!".

Una publicación que se ha llenado de cientos de comentarios de lo más variados, muchos usuarios preguntaban por la procedencia de ciertas prendas que llevaba la diseñadora como el top o los pantalones, otros hacían referencia a lo feliz que se les veía, y muchos comentaban que más que la madre de Alba Díaz parecía su hermana...

Pero, por otro lado, este post también se ha llenado de muchos mensajes de seguidores de Vicky que han hecho referencia a una posible edición en las fotografías de esta galería. Varios usuarios creen que la cara de esta instantánea, y el reflejo de ella en la mesa no es igual, por lo que han acusado a Vicky de utilizar filtros en las fotos.

Vicky Martín Berrocal con su hija y amigos | Instagram

"Por qué en el reflejo de la mesa tienes la boca cerrada pero 'en realidad', estás sonriendo", "Cuándo se te olvida retocar el reflejo en el espejo. Te has lucido Vicky, la abanderada de lo natural", "El reflejo de la mesa no engaña"... Estos son algunos de los comentarios que han escrito junto al post de la diseñadora.