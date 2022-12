El sentido mensaje de Verdeliss a su marido tras 18 años juntos: "A tu lado me siento completa"

Verdeliss ha compartido dos imágenes de lo más tiernas junto a su marido con motivo de la mayoría de edad de su relación: "¿Cuántos años lleváis de pareja? Nosotros 18, nuestra relación ya es mayor de edad jeje", ha comentado en el post.

Dos fotografías que podrían perfectamente ser sacadas de una escena de película romántica para decirle a su marido lo bien que se siente a su lado. Unas bonitas instantáneas donde podemos verlos de lo más cariñosos y cómplices entre ellos.

"Dicen que las medias naranjas no existen... pero yo a tu lado me siento completa", ha confesado la influencer. A modo de conclusión, la de Pamplona le ha dedicado unas emotivas palabras al padre de sus hijos: "¡Y a seguir envejeciendo juntitos!".

Familia numerosa

18 años desde que dieron comienzo a su relación y 15 desde que pasaron por al altar y se dieron el 'sí, quiero'. Parece que el paso de los años no ha hecho mella en su relación y así lo muestran en redes sociales, tan enamorados como el primer día y muy felices con la familia que han construido.

Verdeliss y Aritz han formado, junto a sus 8 hijos, una de las familias numerosas más icónicas de las redes sociales. Tuvieron a su primer hijo hace 16 años y desde entonces no han hecho más que afianzar su proyecto familiar. Su última hija, Deva, llegó el pasado mes de febrero, convirtiéndose así en la décima integrante de la familia. En este contexto, la influencer no cierra la puerta a una nueva maternidad junto a Aritz, aunque de momento asegura estar en "stand by".