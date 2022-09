Verdeliss se sincera: ¿tiene en mente tener un noveno hijo?

Verdeliss ha sido otro de los rostros conocidos que este jueves 15 de septiembre ha asistido a los Premios Dial 2022 celebrados en Tenerife.

Una invitación de la que se ha mostrado de lo más agradecida no solo porque haya podido "entregar un premio" sino también por la localización en la que ha tenido lugar pues "es la primera vez que piso esta tierra".

Allí, la mamá más conocida del universo 2.0 ha posado en la alfombra verde y ha atendido durante unos minutos a los micrófonos de Europa Press, quienes si de algo no han podido evitar preguntarle ha sido sobre la pequeña Deva, su octava hija, a quien dio a luz el pasado 8 de febrero.

Verdeliss de camino a los Premios Dial 2022 | Instagram (verdeliss)

"La pequeña es súper fácil. Yo me acuerdo cuando tuve a la tercera que mi abuela me dijo 'a partir del tercero se crían solos'. Y es verdad que a partir del tercero relativizas todo tanto que dices 'pues no es tan difícil como pensábamos'", confiesa la influencer.

Sobre cómo se llevan los ocho hermanos, Verdeliss asegura que "se caen bien" y que "todos se adoran, se admiran, siempre están el uno para apoyar al otro" a pesar de que, como es normal en una convivencia, a veces puedan caer momentos "de chinche, riña o discusión".

¿Se plantea ser madre por novena vez?

Pese a que ya son 10 en casa, lo cierto es que la de Pamplona ni confirma ni desmiente la posibilidad de ampliar la familia: "No sé, de momento estamos centrados en la octava, no sé", expresa entre risas.

"Ni sí ni no, de momento estamos ahí en 'stand by', ya veremos", confiesa sobre un posible noveno hijo.

En cuanto a cómo logra mantener esa espectacular forma física tras haber sido mamá hasta en ocho ocasiones, la youtuber ha explicado que tiene "ocho entrenadores personales que le hacen una maratón cada día".

¿Cómo lleva las críticas en redes sociales?

A pesar de que en cuanto a las críticas le encantaría decir que tiene "un chubasquero" y que todo le "resbala", lo cierto es que no siempre es así.

"Yo soy muy cíclica y hay momentos en mi vida en los que me siento como muy cañón, como ahora. Me he puesto mi maquillaje, mi vestido, mi todo... y me da igual lo que me digas que me va a rebotar. Sin embargo, otros periodos en los que quizás estoy más floja... me hace daño", se sincera.

Sin embargo, Verdeliss tiene claro el balance que hace de las redes sociales: "No te voy a decir que es fácil pero sí que es algo que elijo y que para mí supone un privilegio porque es el trabajo en el que yo decido ser mi jefa, decido qué quiero hacer, qué no hacer, me permite conciliar con mi familia".

Seguro que te interesa...

Verdeliss publica una foto dando el pecho para responder a los que la critican por seguir haciéndolo después de seis meses