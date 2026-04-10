Vania Millán, amiga de Pilar Rubio, habla de la nueva faceta de Sergio Ramos como diseñador

Vania Millán ha acudido radiante junto a su marido, el cirujano estético Julián Bayón, al cumpleaños de Juan Peña, y es que la pareja no ha querido perder la oportunidad de acompañar a su amigo en un día tan especial, mostrándose como siempre, cómplice y sonriente ante los medios.

Vania Millán y Julián Bayón ante las cámaras | Gtres

Durante su encuentro con la prensa, la modelo reconoció que no siempre es fácil compaginar el trabajo con la vida familiar. "Nuestra vida está 100% ocupada con la clínica", explicó, dejando claro que tanto ella como su pareja están centrados en el crecimiento de su negocio conjunto. Aun así, confesó que, en algunos momentos, sí echa de menos su etapa en televisión, aunque ahora su prioridad es otra.

Ambos trabajan codo con codo en su clínica, algo que, según explicaron, les une todavía más como pareja, aunque también reconocen que hay días en los que apenas coinciden, ya que están en diferentes áreas. En casa, intentan desconectar del trabajo y evitar hablar de ello, aunque no siempre es fácil separar lo profesional de lo personal cuando comparten proyecto.

Vania Millán y su marido, Julián Bayón | Europa Press

Vania también aprovechó para hablar de su círculo de amistades, como la que mantiene con Pilar Rubio desde hace años: "Tenemos un círculo de amigas que no somos ella y yo solas". Sobre que Sergio Ramos haya cogido un nuevo rumbo hacia la moda a Vania le parece "fantástico" y, entre risas, reconoce que el exfutbolista no será de esos que se vayan sin haber hecho o vivido algo: "Seguro que no".

Pilar Rubio, en la boda de Vania Millán | Gtres

Finalmente y con un tono cercano, la modelo animó a vivir sin miedo y a lanzarse a nuevas etapas: "A mi me gustaría atreverme a muchas más cosas". "A veces con los miedos, las vergüenzas la poca valentía..." y admirando las muchas versiones del futbolista: "Tiene mucha actitud mental".