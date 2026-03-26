Cómo se maquillaba Pilar Rubio hace 20 años: del ojo negro al exceso de polvos

El maquillaje, como la moda, evoluciona. Y si no, que se lo digan a Pilar Rubio. La presentadora ha compartido un Reel en Instagram en el que mira al pasado y recuerda cómo se maquillaba hace dos décadas, dejando claro que las tendencias han dado un giro radical. "Echo de menos la libertad y la locura de hace 20 años", confiesa. Y no le falta razón.

Ojos negros

Uno de los rasgos más característicos de aquella época era el uso del negro en los ojos. El delineado intenso —tanto en la línea superior como inferior— era prácticamente obligatorio. El resultado buscaba una mirada muy marcada, pero también visualmente más pequeña.

Hoy, en cambio, la tendencia apuesta por abrir la mirada con técnicas más suaves y luminosas.

Pilar Rubio | Gtres

Cejas finas, el error del que todas hablan

Otro de los grandes cambios está en las cejas. Hace 20 años (y especialmente desde los 80), se llevaban muy finas, lo que llevó a muchas mujeres a depilarlas en exceso. El problema es que, en muchos casos, el vello no vuelve a crecer igual y es mucho más complicado volver a la forma natural de las cejas. Ahora, la tendencia es justo la contraria; cejas naturales, pobladas y con forma más orgánica.

Colorete marcado

El colorete también ha cambiado mucho. Antes se aplicaba de forma más marcada, con tonos más oscuros y bien definidos en el pómulo. El objetivo era esculpir el rostro de forma evidente.

Hoy se busca un efecto más difuminado y natural, con colores que imitan el rubor real de la piel. Además, la tendencia actual busca aplicar el colorete de manera que las facciones se vean más estilizadas.

Pilar Rubio | Gtres

La obsesión por el mate

Si hay algo que define el maquillaje de hace 20 años según comenta Pilar, es la obsesión por eliminar cualquier rastro de brillo. Polvos, polvos y más polvos. La piel debía ser completamente mate, incluso en zonas donde ahora se busca luminosidad, como la nariz o los pómulos.

Actualmente, el acabado glow ha cambiado las reglas, ya que un ligero brillo se asocia a piel sana y cuidada.

Los labios con tonos naturales no se entendían

Los tonos nude o naturales en labios no eran tan habituales. Tal y como reconoce Pilar, hace años este tipo de color habría sido impensable para ella. En su lugar, predominaban tonos más marcados o contrastados, como podía ser un buen rojo o un rosa fuerte.

Hoy, sin embargo, los labios naturales son uno de los básicos del maquillaje diario.

Pilar Rubio | Gtres

Lo que hemos cambiado y lo que se echa de menos

Más allá de las tendencias, hay una reflexión muy interesante que expone en su vídeo: la libertad.

Aunque reconoce que no volvería a esa época en términos de maquillaje, sí destaca la creatividad y la falta de normas que definían aquellos años. El maquillaje no es estático. Cambia con el tiempo, con las tendencias y con la forma en la que entendemos la belleza.

Mirar atrás no solo sirve para sonreír al ver antiguos looks, sino también para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Porque si algo está claro, es que lo que hoy es tendencia… mañana también será historia.