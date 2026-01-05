El desliz de Pablo Castellano y María Pombo que hace saltar las alarmas de un posible embarazo en el clan Pombo

María Pombo atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. La influencer ha sido madre de su tercera hija, Mariana, convirtiéndose junto a Pablo Castellano en familia numerosa. La pareja, que ya tiene a Martín de 5 años y a Vega 2 años, daba este domingo la bienvenida oficial frente a las cámaras a un nuevo miembro al abandonar el hospital, donde todo ha transcurrido con absoluta normalidad y sin complicaciones.

María Pombo y Pablo Castellano con su tercera hija | Gtres

Como es habitual en ellos, María y Pablo se mostraron cercanos, y muy amables con la prensa que les esperaba a las puertas del hospital. Visiblemente feliz, María aseguraba que no podía empezar el año de mejor manera: "Con esta súper noticia", confesando además que los abuelos están encantados con la llegada de Mariana y viviendo el momento con enorme ilusión.

Sin embargo, lo que parecía una salida tranquila acabó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día, ya que, durante la conversación, Pablo Castellanocometía un pequeño desliz al referirse a su hija como "el séptimo nieto para los abuelos". Una frase que no pasó desapercibida, y que rápidamente María le corregía con un contundente "No, es el sexto". Tras unos segundos de confusión, Pablo rectificaba: "Sexto, sexto, sí".

Tan solo un despiste ha sido suficiente para desatar rumores en torno a la familia Pombo. Y es que en redes ya se especula con la posibilidad de que alguna de las hermanas deMaría pueda estar embarazada y aún no lo haya hecho público, especialmente teniendo en cuenta que Lucía Pombo ha expresado en varias ocasiones su deseo de ser madre. Aunque no hay confirmación oficial, el lapsus ha avivado las teorías entre los seguidores de la familia.

Lucía Pombo y Álvaro López | Gtres

Para María la etapa de embarazos y partos está más que terminada, y para concluir con las declaraciones, la pareja explicó el significado del nombre de su hija, una decisión muy meditada. Aunque en un principio la pequeña iba a llamarse Victoria, finalmente se decantaron por Mariana. "El significado es precioso", afirmaba María, explicando que le hacía especial ilusión que una de sus hijas llevara parte de su propio nombre. Además, según contó, Mariana significa "la elegida de Dios" y "llena de gracia", un detalle que la creadora de contenido definía como "muy bonito".