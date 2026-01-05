Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

ALERTA POR ESTAFA

Suplantan la identidad de la princesa Leonor para estafar en redes: qué hacer si eres víctima del engaño

Perfiles falsos en redes sociales suplantan la identidad de la princesa Leonor para ofrecer supuestas ayudas económicas, sorteos o colaboraciones. Te contamos cómo detectar estas estafas y protegerte de cualquier intento de fraude usando el nombre de Leonor o cualquier otro.

Princesa Leonor

Foto y vídeo: Gtres

Publicidad

NovaMás
Publicado:

La princesa Leonor no solicita dinero a través de las redes sociales, ni lo hace a través de ninguna institución vinculada a la Casa Real. Sin embargo, en los últimos días la Fundación Princesa de Asturias se ha visto obligada a lanzar un comunicado urgente tras detectar una oleada de perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas que suplantan la identidad de la heredera al trono con fines económicos.

Según advierte la propia Fundación, estos perfiles utilizan el nombre y la imagen de la princesa Leonor para realizar proposiciones de carácter económico, prometiendo supuestas ayudas, subvenciones, sorteos o colaboraciones. Todo ello es completamente falso.

El look otoñal de la princesa Leonor en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar 2025
El look otoñal de la princesa Leonor en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar 2025 | Gtres

¿Qué aclara la Fundación Princesa de Asturias?

Desde la institución han querido dejar varios puntos muy claros:

  • No gestionan ayudas económicas: la Fundación no dispone de programas de subvenciones ni de apoyo monetario dirigidos a ciudadanos particulares.
  • Leonor no pide fondos: la princesa de Asturias no solicita, ofrece ni gestiona aportaciones económicas bajo ninguna circunstancia, ni a título personal ni a través de la Fundación.
  • Cero sorteos o premios: cualquier mensaje que prometa dinero, regalos o pagos en su nombre es una estafa directa.

No te fíes de nada que no sea oficial

La recomendación es clara: si no procede de los canales oficiales, no es real. La única información veraz sobre la actividad de la princesa Leonor es la que se publica a través de las cuentas oficiales de la Fundación Princesa de Asturias o de la Casa de Su Majestad el Rey.

Ante cualquier mensaje sospechoso, se aconseja no pinchar enlaces, no responder a comunicaciones privadas y no facilitar nunca datos personales ni bancarios, aunque el perfil utilice fotografías oficiales o un lenguaje aparentemente institucional.

Leonor en los premios Princesa de Asturias 2023
Leonor en los premios Princesa de Asturias 2023 | Gtres

¿Qué hacer si recibes uno de estos mensajes?

La Fundación anima a las personas que puedan verse afectadas a poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Denunciar este tipo de prácticas es la clave para frenar la proliferación de perfiles falsos y evitar que otras personas puedan resultar perjudicadas.

¿Y si ya te han estafado?

Si ya has sido víctima de esta u otra estafa similar, es importante que sepas cómo actuar para que el daño no sea mayor. Según la OCU, si has facilitado datos o has sido víctima de un intento de estafa (phishing), es fundamental:

  • Contactar con tu banco para informar del posible fraude y bloquear cualquier pago pendiente.
  • Guardar todos los mensajes y pruebas del contacto fraudulento.
  • Denunciar ante la policía o la Guardia Civil, aportando toda la información disponible.
  • Reportar la cuenta fraudulenta en la red social correspondiente para que sea bloqueada.

La emotiva foto familiar de Cari Lapique y Antonio Matos: su unión tras la muerte de Caritina Goyanes

Cari Lapique y Antonio Matos
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad