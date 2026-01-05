Suplantan la identidad de la princesa Leonor para estafar en redes: qué hacer si eres víctima del engaño

La princesa Leonor no solicita dinero a través de las redes sociales, ni lo hace a través de ninguna institución vinculada a la Casa Real. Sin embargo, en los últimos días la Fundación Princesa de Asturias se ha visto obligada a lanzar un comunicado urgente tras detectar una oleada de perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas que suplantan la identidad de la heredera al trono con fines económicos.

Según advierte la propia Fundación, estos perfiles utilizan el nombre y la imagen de la princesa Leonor para realizar proposiciones de carácter económico, prometiendo supuestas ayudas, subvenciones, sorteos o colaboraciones. Todo ello es completamente falso.

El look otoñal de la princesa Leonor en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar 2025 | Gtres

¿Qué aclara la Fundación Princesa de Asturias?

Desde la institución han querido dejar varios puntos muy claros:

No gestionan ayudas económicas: la Fundación no dispone de programas de subvenciones ni de apoyo monetario dirigidos a ciudadanos particulares.

No te fíes de nada que no sea oficial

La recomendación es clara: si no procede de los canales oficiales, no es real. La única información veraz sobre la actividad de la princesa Leonor es la que se publica a través de las cuentas oficiales de la Fundación Princesa de Asturias o de la Casa de Su Majestad el Rey.

Ante cualquier mensaje sospechoso, se aconseja no pinchar enlaces, no responder a comunicaciones privadas y no facilitar nunca datos personales ni bancarios, aunque el perfil utilice fotografías oficiales o un lenguaje aparentemente institucional.

Leonor en los premios Princesa de Asturias 2023 | Gtres

¿Qué hacer si recibes uno de estos mensajes?

La Fundación anima a las personas que puedan verse afectadas a poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Denunciar este tipo de prácticas es la clave para frenar la proliferación de perfiles falsos y evitar que otras personas puedan resultar perjudicadas.

¿Y si ya te han estafado?

Si ya has sido víctima de esta u otra estafa similar, es importante que sepas cómo actuar para que el daño no sea mayor. Según la OCU, si has facilitado datos o has sido víctima de un intento de estafa (phishing), es fundamental: