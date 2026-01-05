Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré ya tienen nombre para su hijo: "Supersorprendida de lo mucho que os ha gustado"

En julio del año pasado, Ana Peleteiro y su marido, Benjamin Compaoré, hicieron público que iban a ser padres por segunda vez. Sin embargo, unas semanas después, la atleta anunció la pérdida del bebé. En una de las revisiones, la ginecóloga "fue a buscar el latido, ahí fue cuando no lo encontró", explicó Ana, el que fue "uno de los días más dolorosos de nuestras vidas hasta el momento".

Cinco meses después de este duro y trágico momento en la vida de los deportistas, Ana publicó que volvía a estar embarazada. Lo compartió con sus seguidores en Instagram a través de una publicación con este mensaje: "Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad."

Ya se sabe cuál será su nombre

Tras anunciar el embarazo, ahora la atleta ha querido compartir con todos el sexo y el nombre del bebé. Lo ha hecho a través de un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se ve las manos de los dos desplegando las mangas de un pequeño jersey blanco con el nombre bordado en grande.

"Te deseamos antes de conocerte, te amamos antes de tocarte y ya has conseguido cambiar nuestro mundo. León, eres el latido que faltaba en nuestras vidas. Te esperamos, nuestro niño precioso, llenito de luz, amor y paz", ha escrito desvelando así el nombre: León.

El porqué del nombre y algunas dudas

La medallista olímpica quiere hacer partícipes a sus seguidores de su embarazo y en unos vídeos en los Stories de Instagram ha explicado por qué han elegido este nombre, a pesar de algunas dudas que les surgieron.

Ana Peleteiro contando en Stories de Instagram porqué han elegido ese nombre para su hijo | Instagram @apeleteirob

Cuenta que querían poner un nombre de origen francés -ya que a su primera hija, Lúa, le pusieron un nombre gallego- y el que más les gustaba "sin duda" era León. Aun así, estaban indecisos porque "en francés, el nombre se escribe con tilde en la e, pero para que suene igual en español, tendría que llevar tilde en la o, porque no queríamos que le llamaran léon". Tampoco quería que su hijo, al cabo de los años, tuviera que ir explicando "no soy léon, soy león porque mi padre es francés y en Francia se escribe así".

Finalmente, han optado por ponerle un "toque español" con la tilde en la o para que se diga bien en España, ya que en Francia seguro que lo van a decir correctamente.

Ana explica que esta "rallada mental" es muy común en las parejas en el que el padre o la madre hablan lenguas diferentes, ya que suele ser habitual buscar un nombre que se pronuncie igual o que se puede pronunciar bien en varios idiomas.

También ha querido tener un gesto con sus amigos y seguidores, y ha asegurado que están "muy felices" en general y "supersorprendida de lo mucho que ha gustado el nombre".

"En principio iba a ser niña"

De esta manera empieza el primer vídeo y es que, según dice, se enteraron "de una forma surrealista" de que en realidad era un niño. Reconoce que el primer impacto fue un "shock increíble y maravilloso", y que están "superfelices" de tener la "parejita" y "de ver a tus hijos, tus mini tú en ambos géneros".

Para conocer cuál es esta anécdota surrealista y "graciosa" tendremos que esperar que lo cuente en otro vídeo.