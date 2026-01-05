La hija de José Luis Gil da las últimas novedades sobre la salud del actor: "Fuerza, humor, ilusión y esperanza"

El reconocido actor español José Luis Gil sufrió un infarto cerebral hace ya unos años, en noviembre de 2021, un episodio que cambió su vida por completo y que marcó un antes y un después. Desde entonces, ha estado alejado de las cámaras y el foco mediático, también de su vida profesional. Como consecuencia del ictus, a día de hoy sufre secuelas importantes, entre ellas: afasia, una condición que afecta al habla y a la comprensión del lenguaje, por lo que le dificulta comunicarse.

Tras el infarto cerebral, el actor permaneció más de tres semanasingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid. Vivió un periodo crítico que, como su propia hija Irene relató en septiembre de 2025 en el programa Y ahora Sonsoles, estuvo marcado por diagnósticos muy duros. De hecho, los médicos llegaron a advertir de secuelas graves, pero la evolución en las primeras 24 horas sorprendió a todos incluso a los profesionales, lo que permitió su traslado a planta, dando paso a un largo camino de rehabilitación.

A día de hoy, Irene Gilha vuelto a tranquilizar a los seguidores del intérprete con una nueva actualización sobre su salud. Y es que, han sido muchas las personas que desde que ocurrió la tragedia se han volcado en cuerpo y alma con el actor y desean saber por poco que sea sobre su estado. La hija de José Luis Gil ha publicado una fotografía sencilla con su padre, paseando por las calles de Madrid en esta recta final de fiestas navideñas. Una imagen que refuerza las esperanzas ya que aparentemente se le ve una mejoría y dice mucho del momento vital en el que se encuentra.

La fotografía compartida en Instagram muestra a un José Luis Gil tranquilo, que va recuperando poco a poco la cotidianidad, visiblemente acompañado y arropado por su familia, que no le sueltan la mano por nada del mundo en este proceso tan largo. Un paseo que probablemente no sólo sirva para recuperar la rutina, sino también de terapia. El post iba acompañado de una frase de agradecimiento para esta entrada de año: "Feliz 2026 a todos", seguido de un "Gracias por vuestros mensajes y buenos deseos".

Ahora, lejos de querer hablar sobre datos, diagnósticos o informes clínicos, la familia del actor prefiere mantenerse un poco más al margen, dando información pero sin exponerse tanto, mostrando sólo lo que quieren y pueden compartir. Ahora apuestan por gestos más sencillos, que hablan de la vida como salir a la calle, dar un paseo, sentir el aire, ver las luces de Navidad y escuchar el ruido de la gente celebrando estas ultimas pinceladas de fiestas. Un pequeño pero a la vez gran paso que ha sido recibido con cariño por quienes siguen pendientes de la evolución del querido "Juan Cuesta" de Aquí no hay quien viva.

Irene ha aprovechado también para agradecer una vez más el cariño constante del público que siempre está a pie de cañón y enviar un mensaje de ánimo, deseando "fuerza, humor, ilusión y esperanza" para afrontar el nuevo año. Pese a que es sólo un pasito más, tiene un gran trasfondo ya que confirma que aunque el camino siga siendo largo, José Luis Gil continúa avanzando, acompañado por los suyos y por el afecto de toda una generación de espectadores que han crecido con él.