El rey Juan Carlos celebra su 88 cumpleaños en Abu Dabi alejado de los Reyes y la reina Sofía

El rey emérito Juan Carlos I cumple este 5 de enero 88 años y lo hace rodeado de parte de su familia en Abu Dabi, ciudad en la que reside desde 2020. Un cumpleaños que llega, además, en un momento especialmente significativo para él, apenas unas semanas después de la publicación de sus memorias, Reconciliación, donde reflexiona abiertamente sobre su vida personal, familiar e institucional.

Para esta fecha señalada, sus hijas mayores, las infantas Elena y Cristina, junto a varios de sus nietos, han viajado hasta Emiratos Árabes Unidos para acompañarle en una celebración que, según los medios, será discreta y muy distinta a la del año pasado.

El rey Juan Carlos rodeado de las infantas Elena y Cristina, Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarin | Europa Press

Quiénes han viajado a Abu Dabi

Según ha contado la periodista Sandra Aladro, la primera en llegar a Abu Dabi fue Victoria Federica, donde reside también su hermano Froilán. Poco después se reunieron con sus primos, los hijos de la infanta Cristina, los Urdangarin, que han acudido acompañados de sus respectivas parejas.

Victoria Federica junto a su abuelo, Juan Carlos I | Gtres

Tal y como publica la revista ¡HOLA!, este cumpleaños marcará además un momento especial en clave familiar, ya que será la primera vez que Sophia Khan, actual novia de Juan Urdangarin, participe en un encuentro familiar de este calibre, convirtiéndose así en su presentación oficial ante el entorno más cercano del emérito.

Las ausencias más significativas

En la celebración no estarán presentes los reyes Felipe VI y Letizia, ni tampoco sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tampoco ha viajado a Abu Dabi la reina Sofía. Unas ausencias que no pasan desapercibidas y que conectan directamente con lo que el propio Juan Carlos relata en sus memorias.

En Reconciliación, el rey emérito lamenta la distancia que mantiene con sus nietas, hijas del actual monarca, y reconoce el dolor que le ha producido no poder construir una relación personal con ellas como sí lo hizo con otros nietos.

Rey Juan Carlos y reina Sofía con sus nietas Leonor y Sofía | Gtres

"Por desgracia, nunca he tenido la oportunidad de pasear solo por Madrid con mis nietas", escribe, añadiendo que tampoco su esposa ha podido recibirlas a solas en Palma, como sí ocurre con otros miembros de la familia.

Juan Carlos I atribuye esta situación a decisiones familiares que marcaron un punto de inflexión dentro de la Casa Real y que coincidieron con la voluntad de Felipe VI y Letizia de proteger a sus hijas de cualquier polémica relacionada con la figura de su abuelo.

Libro rey Juan Carlos I | Gtres

Una fiesta más austera que en 2025

Según informa Diez Minutos, la celebración de este año será mucho más sobria por "recomendación familiar". Nada de grandes espectáculos, drones, música en directo o fuegos artificiales, como sí ocurrió en su 87º cumpleaños.

Eso sí, según La Razón, está previsto que se celebre un acto religioso, como ya sucedió el año pasado, cuando don Juan Carlos acudió al espacio multiconfesional de la Abraham Family House, que alberga, entre otros lugares de culto, una iglesia católica.

Entre los asistentes se espera también la presencia de amigos cercanos del emérito, como Vicente Boluda, el doctor Anitua, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Pedro Campos, Miguel Arias o Javier Corsini.

Rey emérito Juan Carlos I | Gtres

El recuerdo de una celebración por todo lo alto

El contraste con la fiesta de 2025 es notable. Aquel año, el cumpleaños del rey Juan Carlos incluyó un mago, un espectáculo de flamenco y un impresionante show de luz con 500 drones que dibujaron en el cielo la península ibérica, la bandera de España, la corona, su fecha de nacimiento y escenas clave de su vida, culminando con el mensaje "Gracias, Su Majestad". Esto último fue un regalo personal del jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan que convirtió la velada en una celebración sin precedentes.

Este 2026, sin embargo, el rey emérito soplará las velas de forma mucho más íntima, rodeado de parte de su familia y con la mirada puesta, una vez más, en las ausencias que siguen marcando su vida personal.