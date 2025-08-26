EXITOSA EN LA MÚSICA Y EN EL AMOR
Vanesa Martín, su mensaje a Azahara Margon por su cumpleaños: "De las mejores personas que he encontrado"
Vanesa Martín se encuentra en un gran momento profesional, pero también atraviesa una de las etapas más dulces de su vida. Este año está triunfando con su gira Casa Mía Tour 2025, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum. Además, la cantante parece que está enamorada y así lo ha querido demostrar: felicitando a Azahara Margón con un emotivo mensaje por su cumpleaños.
El cumpleaños de Azahara Margón ha sido la ocasión perfecta para que Vanesa Martín le haya querido dedicar un bonito mensaje a través de las redes sociales. Ambas fueron vistas recientemente pasando sus vacaciones juntas en Palma de Mallorca, a bordo de un barco y en compañía de unas amigas, y ahora, la artista ha compartido una imagen de ese mismo día junto a su novia en una historia de Instagram. Lo ha hecho para felicitar el cumpleaños de Azahara, etiquetándola y dejándola este bonito mensaje: "Feliz cumpleaños a una de las mejores personas que me he encontrado en la vida. Te admiro y te aplaudo tu alegría y tu sentir".
La artista ya dejaba caer que estaba felizmente enamorada en el pregón del Orgullo de Sevilla, aunque no mencionaba el nombre de Azahara. Y con esta publicación, parecen haber dado un paso más en su relación, compartiendo su historia de amor por redes sociales. Y es que la pareja parece estar cada vez más unidas.
Este ha sido su primer verano juntas, y además de visitar Mallorca con sus amistades, estuvieron en Formentera, y se las vio juntas en el festival Starlite de Marbella. Lo que parece confirmar que el compromiso entre Vanesa y Azahara es cada día más fuerte, y ojalá siga siendo así por muchos más veranos.
