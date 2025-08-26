Vanesa Martín, su mensaje a Azahara Margon por su cumpleaños: "De las mejores personas que he encontrado"

El cumpleaños de Azahara Margón ha sido la ocasión perfecta para que Vanesa Martín le haya querido dedicar un bonito mensaje a través de las redes sociales. Ambas fueron vistas recientemente pasando sus vacaciones juntas en Palma de Mallorca, a bordo de un barco y en compañía de unas amigas, y ahora, la artista ha compartido una imagen de ese mismo día junto a su novia en una historia de Instagram. Lo ha hecho para felicitar el cumpleaños de Azahara, etiquetándola y dejándola este bonito mensaje: "Feliz cumpleaños a una de las mejores personas que me he encontrado en la vida. Te admiro y te aplaudo tu alegría y tu sentir".

Felicitación de Vanesa Martín a su novia, Azahara Margón | Instagram @vanesamartin_

La artista ya dejaba caer que estaba felizmente enamorada en el pregón del Orgullo de Sevilla, aunque no mencionaba el nombre de Azahara. Y con esta publicación, parecen haber dado un paso más en su relación, compartiendo su historia de amor por redes sociales. Y es que la pareja parece estar cada vez más unidas.

Este ha sido su primer verano juntas, y además de visitar Mallorca con sus amistades, estuvieron en Formentera, y se las vio juntas en el festival Starlite de Marbella. Lo que parece confirmar que el compromiso entre Vanesa y Azahara es cada día más fuerte, y ojalá siga siendo así por muchos más veranos.