Última hora de Lucía Galán, de Pimpinela, tras ser operada de un quiste: "Me ha tocado pasar por momentos difíciles"

A mediados del pasado mes de junio, Lucía Galán dio una noticia que nunca se imaginó que tendría que dar: pasaba por quirófano para ser operada de un quiste premaligno de páncreas. Desde entonces, su hija Rocío ha sido la encargada de actualizar el estado de salud de la cantante, aunque la últimapublicación ha aumentado la preocupación por ella.

"Me ha tocado pasar por momentos difíciles, pero gracias a Dios ya estoy mejorando poco a poco", ha comenzado escribiendo en Instagram. La cantante del dúo Pimpinela ha querido agradecer todo el apoyo y cariño recibido, tanto de sus seguidores como de los medios de comunicación y, por supuesto de su familia, haciendo hincapié en el pilar fundamental que es para ella su hija: "Que me dio la fuerza y el amor que necesitaba".

Aunque ella misma confesó que su intención era estar recuperada para afrontar la gira de Pimpinela por España este mes de agosto, finalmente no podrá ser: "Mi recuperación tomará más tiempo de lo previsto. Lamentablemente, mis queridos de España nos veremos el año que viene". Además, ha subrayado que el equipo médico que le acompaña le ha recomendado no subirse a un escenario hasta no estar al 100%, motivo por el que tendrá que pausar su carrera profesional al menos unos meses más.

Desde la cuenta oficial de Pimpinela también han comunicado esta decisión, reprogramando la gira para 2025: "Aunque Lucía evoluciona de su operación según lo previsto, por prescripción médica su rehabilitación se extenderá durante agosto y septiembre para una óptima recuperación".